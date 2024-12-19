Путин пожурил ЦБ за рост ключевой ставки

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ЦБ должен был предпринять меры, не связанные с ключевой ставкой, заявил глава РФ Владимир Путин
ЦБ должен был предпринять меры, не связанные с ключевой ставкой, заявил глава РФ Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Некоторые эксперты уверены, что Центробанк должен был использовать определенные инструменты раньше для сдерживания роста цен. И эти инструменты должны были быть не связаны с ключевой ставкой, заявил глава России Владимир Путин на «Прямой линии».

«Некоторые [эксперты] думают, что ЦБ должен был раньше использовать инструменты, не связанные с ключевой ставкой. Да, они могли бы делать их с лета», — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что среди причин повышения цен есть и субъективные — недоработки государства.

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Некоторые эксперты уверены, что Центробанк должен был использовать определенные инструменты раньше для сдерживания роста цен. И эти инструменты должны были быть не связаны с ключевой ставкой, заявил глава России Владимир Путин на «Прямой линии». «Некоторые [эксперты] думают, что ЦБ должен был раньше использовать инструменты, не связанные с ключевой ставкой. Да, они могли бы делать их с лета», — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что среди причин повышения цен есть и субъективные — недоработки государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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