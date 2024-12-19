Путин пожурил ЦБ за рост ключевой ставки

Некоторые эксперты уверены, что Центробанк должен был использовать определенные инструменты раньше для сдерживания роста цен. И эти инструменты должны были быть не связаны с ключевой ставкой, заявил глава России Владимир Путин на «Прямой линии».
«Некоторые [эксперты] думают, что ЦБ должен был раньше использовать инструменты, не связанные с ключевой ставкой. Да, они могли бы делать их с лета», — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что среди причин повышения цен есть и субъективные — недоработки государства.
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