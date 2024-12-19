Пермские предприятия стали лучшими российскими производителями товаров

Предприятия Пермского края стали победителями национального конкурса «100 лучших товаров России». Местных производителей отметили наградами за успехи в импортозамещении, высокое качество услуг и продукции.
«По итогам федерального этапа конкурса призом „За успехи в импортозамещении“ награждено АО „ОДК-Авиадвигатель“ и газотурбинная установка ГТУ-16ПМ. Приз „Вкус качества“ за выпуск ржаной хлебопекарной обдирной муки ТМ „Птица-Мельница“ получило АО „Пермский мукомольный завод“», — сообщается на сайте правительства Пермского края.
Уточняется, что почетными дипломами были награждены и другие предприятия региона. Так, ООО «Гутен Таг» получило награду за оказание качественных стоматологических услуг, а АО «Сибур-Химпром», ООО «Камский кабель» и АО «Предприятие В-1336» отметили за достижения в области качества продукции и разработок.
Всего в федеральном этапе конкурса 2024 года 11 наименований продукции и услуг Прикамья были удостоены звания «лауреат», 22 — «дипломант», а статус «Новинка» присвоили 14 видам продукции. Церемония награждения победителей и призеров прошла в Перми на выставке «Мы защищаем свой родной дом».
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