Пермские предприятия стали лучшими российскими производителями товаров

В Перми состоялось награждение участников конкурса «100 лучших товаров России»
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Пермский край получил признание конкурсного жюри
Пермский край получил признание конкурсного жюри Фото:

Предприятия Пермского края стали победителями национального конкурса «100 лучших товаров России». Местных производителей отметили наградами за успехи в импортозамещении, высокое качество услуг и продукции.

«По итогам федерального этапа конкурса призом „За успехи в импортозамещении“ награждено АО „ОДК-Авиадвигатель“ и газотурбинная установка ГТУ-16ПМ. Приз „Вкус качества“ за выпуск ржаной хлебопекарной обдирной муки ТМ „Птица-Мельница“ получило АО „Пермский мукомольный завод“», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

Уточняется, что почетными дипломами были награждены и другие предприятия региона. Так, ООО «Гутен Таг» получило награду за оказание качественных стоматологических услуг, а АО «Сибур-Химпром», ООО «Камский кабель» и АО «Предприятие В-1336» отметили за достижения в области качества продукции и разработок.

Всего в федеральном этапе конкурса 2024 года 11 наименований продукции и услуг Прикамья были удостоены звания «лауреат», 22 — «дипломант», а статус «Новинка» присвоили 14 видам продукции. Церемония награждения победителей и призеров прошла в Перми на выставке «Мы защищаем свой родной дом».

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Предприятия Пермского края стали победителями национального конкурса «100 лучших товаров России». Местных производителей отметили наградами за успехи в импортозамещении, высокое качество услуг и продукции. «По итогам федерального этапа конкурса призом „За успехи в импортозамещении“ награждено АО „ОДК-Авиадвигатель“ и газотурбинная установка ГТУ-16ПМ. Приз „Вкус качества“ за выпуск ржаной хлебопекарной обдирной муки ТМ „Птица-Мельница“ получило АО „Пермский мукомольный завод“», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Уточняется, что почетными дипломами были награждены и другие предприятия региона. Так, ООО «Гутен Таг» получило награду за оказание качественных стоматологических услуг, а АО «Сибур-Химпром», ООО «Камский кабель» и АО «Предприятие В-1336» отметили за достижения в области качества продукции и разработок. Всего в федеральном этапе конкурса 2024 года 11 наименований продукции и услуг Прикамья были удостоены звания «лауреат», 22 — «дипломант», а статус «Новинка» присвоили 14 видам продукции. Церемония награждения победителей и призеров прошла в Перми на выставке «Мы защищаем свой родной дом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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