В списке обязательных к просмотру перед Новым годом фильмов всегда числится франшиза о вселенной Гарри Поттера. Накануне праздников окунуться в атмосферу волшебства можно на тематической выставке, которая проходит в Екатеринбурге. Что там можно найти — в материале URA.RU.
Интерактивная экспозиция «Вселенная Гарри Поттера: Новая Глава» расположилась в ТРЦ «Гринвич». Купив билет на платформу 9?, посетителей тут же отправляют в путешествие по миру волшебства. Первым делом гостей встречает гостиная Дурслей, вихрь писем, волшебный эльф Добби с носком, а также реальная говорящая шляпа, которая определит факультет, где предстоит учиться «первокурснику».
Тут же новоиспеченные волшебники могут рассмотреть волшебные палочки главных героев книги Джоан Роулинг, рассмотреть Кубок огня и пройти через зеркало, а после отправиться в Запретный лес, наткнуться там на профессора зельеварения Римуса Люпина в образе оборотня и Пожирателей смерти.
На выставке много уникальных предметов и атрибутики, которую не отличить от оригинальных вещей, показанных в фильмах. Экспонаты приехали к создателям выставки из зарубежья и создавались вручную. Также с вещами дают взаимодействовать. Например, можно попробовать не остаться без пальцев при поглаживании «Чудовищной книги о чудовищах» или не оглохнуть при пересадке мандрагоры. Взмахи палочками и произнесенные заклинания также будут откликаться.
Выставка будет работать до 24 февраля на 2 уровне в «Гринвиче». На нее можно прийти самостоятельно или присоединиться к экскурсии. На ней посетители творят волшебство, освежают знания о Хогвартсе и мире Гарри Поттера, а также за отдельную плату посетить мастер-класс — сделать волшебную палочку, Чудовищную книгу, сварить было или написать письмо в Хогвартс.
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