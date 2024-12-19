Обняться с Добби и поколдовать: екатеринбуржцы нашли способ окунуться в мир Гарри Поттера. Фото

В Екатеринбурге открылась выставка о Гарри Поттере
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка о Гарри Поттере понравится и детям, и взрослым
Выставка о Гарри Поттере понравится и детям, и взрослым Фото:

В списке обязательных к просмотру перед Новым годом фильмов всегда числится франшиза о вселенной Гарри Поттера. Накануне праздников окунуться в атмосферу волшебства можно на тематической выставке, которая проходит в Екатеринбурге. Что там можно найти — в материале URA.RU.

Интерактивная экспозиция «Вселенная Гарри Поттера: Новая Глава» расположилась в ТРЦ «Гринвич». Купив билет на платформу 9?, посетителей тут же отправляют в путешествие по миру волшебства. Первым делом гостей встречает гостиная Дурслей, вихрь писем, волшебный эльф Добби с носком, а также реальная говорящая шляпа, которая определит факультет, где предстоит учиться «первокурснику».

Первые экспонаты сразу переносят посетителей в мир чародейства
Первые экспонаты сразу переносят посетителей в мир чародейства
Фото:

Тут же новоиспеченные волшебники могут рассмотреть волшебные палочки главных героев книги Джоан Роулинг, рассмотреть Кубок огня и пройти через зеркало, а после отправиться в Запретный лес, наткнуться там на профессора зельеварения Римуса Люпина в образе оборотня и Пожирателей смерти.

На выставке много уникальных предметов и атрибутики, которую не отличить от оригинальных вещей, показанных в фильмах. Экспонаты приехали к создателям выставки из зарубежья и создавались вручную. Также с вещами дают взаимодействовать. Например, можно попробовать не остаться без пальцев при поглаживании «Чудовищной книги о чудовищах» или не оглохнуть при пересадке мандрагоры. Взмахи палочками и произнесенные заклинания также будут откликаться.

Выставка будет работать до 24 февраля на 2 уровне в «Гринвиче». На нее можно прийти самостоятельно или присоединиться к экскурсии. На ней посетители творят волшебство, освежают знания о Хогвартсе и мире Гарри Поттера, а также за отдельную плату посетить мастер-класс — сделать волшебную палочку, Чудовищную книгу, сварить было или написать письмо в Хогвартс.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В списке обязательных к просмотру перед Новым годом фильмов всегда числится франшиза о вселенной Гарри Поттера. Накануне праздников окунуться в атмосферу волшебства можно на тематической выставке, которая проходит в Екатеринбурге. Что там можно найти — в материале URA.RU. Интерактивная экспозиция «Вселенная Гарри Поттера: Новая Глава» расположилась в ТРЦ «Гринвич». Купив билет на платформу 9?, посетителей тут же отправляют в путешествие по миру волшебства. Первым делом гостей встречает гостиная Дурслей, вихрь писем, волшебный эльф Добби с носком, а также реальная говорящая шляпа, которая определит факультет, где предстоит учиться «первокурснику». Тут же новоиспеченные волшебники могут рассмотреть волшебные палочки главных героев книги Джоан Роулинг, рассмотреть Кубок огня и пройти через зеркало, а после отправиться в Запретный лес, наткнуться там на профессора зельеварения Римуса Люпина в образе оборотня и Пожирателей смерти. На выставке много уникальных предметов и атрибутики, которую не отличить от оригинальных вещей, показанных в фильмах. Экспонаты приехали к создателям выставки из зарубежья и создавались вручную. Также с вещами дают взаимодействовать. Например, можно попробовать не остаться без пальцев при поглаживании «Чудовищной книги о чудовищах» или не оглохнуть при пересадке мандрагоры. Взмахи палочками и произнесенные заклинания также будут откликаться. Выставка будет работать до 24 февраля на 2 уровне в «Гринвиче». На нее можно прийти самостоятельно или присоединиться к экскурсии. На ней посетители творят волшебство, освежают знания о Хогвартсе и мире Гарри Поттера, а также за отдельную плату посетить мастер-класс — сделать волшебную палочку, Чудовищную книгу, сварить было или написать письмо в Хогвартс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...