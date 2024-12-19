Путин обратился к бойцам в Курской области

Путин пожелал удачи солдатам ВС РФ, воюющим в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России пожелал удачи всем, кто воюет в Курской области
Президент России пожелал удачи всем, кто воюет в Курской области Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Российский президент Владимир Путин пожелал удачи всем военным, которые в настоящий момент воюют в Курской области. Его слова прозвучали во время «Прямой линии».

«Все воюют. В данный момент ведут бой. Пожелаем удачи, победы и возвращения домой», — отметил глава страны. Сообщение президента передает корреспондент URA.RU. Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24».

Он подчеркнул, что на курском направлении сейчас, например, ведут бои бойцы 155 бригада ВС РФ, 810-я бригада Черноморского флота. Также участвуют солдаты ВДВ, мотострелковых войск. 

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Российский президент Владимир Путин пожелал удачи всем военным, которые в настоящий момент воюют в Курской области. Его слова прозвучали во время «Прямой линии». «Все воюют. В данный момент ведут бой. Пожелаем удачи, победы и возвращения домой», — отметил глава страны. Сообщение президента передает корреспондент URA.RU. Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что на курском направлении сейчас, например, ведут бои бойцы 155 бригада ВС РФ, 810-я бригада Черноморского флота. Также участвуют солдаты ВДВ, мотострелковых войск. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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