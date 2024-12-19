Путин обратился к бойцам в Курской области

Российский президент Владимир Путин пожелал удачи всем военным, которые в настоящий момент воюют в Курской области. Его слова прозвучали во время «Прямой линии».
«Все воюют. В данный момент ведут бой. Пожелаем удачи, победы и возвращения домой», — отметил глава страны. Сообщение президента передает корреспондент URA.RU. Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24».
Он подчеркнул, что на курском направлении сейчас, например, ведут бои бойцы 155 бригада ВС РФ, 810-я бригада Черноморского флота. Также участвуют солдаты ВДВ, мотострелковых войск.
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