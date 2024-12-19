Путин раскрыл, как Россия победит рост цен

Россия справится с повышением цен, заявил Путин
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года
С помощью макроэкономических мер Россия сможет преодолеть проблему роста цен. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия с помощью макроэкономики справится с ростом цен», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что хотя рост цен представляет собой негативное явление, но Россия сможет преодолеть эти трудности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.