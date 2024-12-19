Путин раскрыл, как Россия победит рост цен

Путин: РФ справится с ростом цен
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Россия справится с повышением цен, заявил Путин
Россия справится с повышением цен, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

С помощью макроэкономических мер Россия сможет преодолеть проблему роста цен. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия с помощью макроэкономики справится с ростом цен», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что хотя рост цен представляет собой негативное явление, но Россия сможет преодолеть эти трудности.

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С помощью макроэкономических мер Россия сможет преодолеть проблему роста цен. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия с помощью макроэкономики справится с ростом цен», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что хотя рост цен представляет собой негативное явление, но Россия сможет преодолеть эти трудности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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