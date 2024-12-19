Путин рассказал, что бойцы СВО передали ему оружие

Недавно галве РФ Владимиру Путину бойцы передали копию своего боевого знамени
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года
Бойцы СВО часто передают президенту России Владимиру Путину сувениры с поля боя и оружие. Об этом глава государства рассказал на «Прямой линии».
«Мне бойцы с которыми я общаюсь регулярно передают свои сувениры, шевроны, оружие и так далее», — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава РФ подчеркнул, что совсем недавно бойцы 155-й дивизии морской пехоты передали ему копию своего боевого знамени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.