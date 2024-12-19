Путин рассказал, что бойцы СВО передали ему оружие

Бойцы дивизии морской пехоты передали Путину копию своего боевого знамени
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Недавно галве РФ Владимиру Путину бойцы передали копию своего боевого знамени
Недавно галве РФ Владимиру Путину бойцы передали копию своего боевого знамени Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Бойцы СВО часто передают президенту России Владимиру Путину сувениры с поля боя и оружие. Об этом глава государства рассказал на «Прямой линии».

«Мне бойцы с которыми я общаюсь регулярно передают свои сувениры, шевроны, оружие и так далее», — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава РФ подчеркнул, что совсем недавно бойцы 155-й дивизии морской пехоты передали ему копию своего боевого знамени.

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Бойцы СВО часто передают президенту России Владимиру Путину сувениры с поля боя и оружие. Об этом глава государства рассказал на «Прямой линии». «Мне бойцы с которыми я общаюсь регулярно передают свои сувениры, шевроны, оружие и так далее», — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава РФ подчеркнул, что совсем недавно бойцы 155-й дивизии морской пехоты передали ему копию своего боевого знамени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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