Путин показал знамя, которое передали ему бойцы СВО. Фото

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Солдаты морской пехоты передали свое боевое знамя Путину, президент его показал во премя прямой линии
Солдаты морской пехоты передали свое боевое знамя Путину, президент его показал во премя прямой линии Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Бойцы морской пехоты передали свое боевое знамя президенту России Владимиру Путину. Российский лидер показал его во время прямой линии. 

«Совсем недавно бойцы 155-й морской пехоты передали копию своего боевого знамени. Хотел ребят поблагодарить», — отметил российский лидер. Путин также пожелал российским военным ВС РФ победы в специальной военной операции и удачного возвращения домой.  Его слова передает корреспондент URA.RU.

Путину подарили знамя бойцы СВО
Путину подарили знамя бойцы СВО
Фото:

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Бойцы морской пехоты передали свое боевое знамя президенту России Владимиру Путину. Российский лидер показал его во время прямой линии.  «Совсем недавно бойцы 155-й морской пехоты передали копию своего боевого знамени. Хотел ребят поблагодарить», — отметил российский лидер. Путин также пожелал российским военным ВС РФ победы в специальной военной операции и удачного возвращения домой.  Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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