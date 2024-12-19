Солдаты морской пехоты передали свое боевое знамя Путину, президент его показал во премя прямой линии
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года
Бойцы морской пехоты передали свое боевое знамя президенту России Владимиру Путину. Российский лидер показал его во время прямой линии.
«Совсем недавно бойцы 155-й морской пехоты передали копию своего боевого знамени. Хотел ребят поблагодарить», — отметил российский лидер. Путин также пожелал российским военным ВС РФ победы в специальной военной операции и удачного возвращения домой. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Путину подарили знамя бойцы СВО
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