Путин раскрыл, почему назначил Хинштейна главой Курской области

Путин: Хинштейн является опытным человеком, умеющим работать с людьми
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Владимир Путин отметил, что Александр Хинштейн способен наладить работу с жителями Курской области
Владимир Путин отметил, что Александр Хинштейн способен наладить работу с жителями Курской области Фото:

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что назначил Александра Хинштейна главой Курской области по причине того, что тот умеет работать с людьми. По словам главы страны, у того хватит опыта для проведения индивидуальной работы с каждым гражданином отдельно. 

«Я рассчитываю, что новый руководитель Курской области [Александр Хинштейн] индивидуально наладит работу с каждым [жителем региона]. Я его назначил, так как он является опытным человеком, умеющим работать с людьми», — подчеркнул Владимир Путин во время «Прямой линии». Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что назначил Александра Хинштейна главой Курской области по причине того, что тот умеет работать с людьми. По словам главы страны, у того хватит опыта для проведения индивидуальной работы с каждым гражданином отдельно.  «Я рассчитываю, что новый руководитель Курской области [Александр Хинштейн] индивидуально наладит работу с каждым [жителем региона]. Я его назначил, так как он является опытным человеком, умеющим работать с людьми», — подчеркнул Владимир Путин во время «Прямой линии». Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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