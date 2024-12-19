Путин раскрыл, почему назначил Хинштейна главой Курской области

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что назначил Александра Хинштейна главой Курской области по причине того, что тот умеет работать с людьми. По словам главы страны, у того хватит опыта для проведения индивидуальной работы с каждым гражданином отдельно.
«Я рассчитываю, что новый руководитель Курской области [Александр Хинштейн] индивидуально наладит работу с каждым [жителем региона]. Я его назначил, так как он является опытным человеком, умеющим работать с людьми», — подчеркнул Владимир Путин во время «Прямой линии». Его слова передает корреспондент URA.RU.
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