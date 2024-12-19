Путин назвал неожиданной для себя информацию о том, что бойцы в Курской области не имеют статуса участника СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал, что российские бойцы в Курской области получат статус участников специальной военной операции (СВО). Его слова передает корреспондент URA.RU.
«Можно и нужно, для меня это неожиданная информация. Я понимаю, о чем речь, тем бойцам на других участках фронта, которых перенесли в Курскую область, должны предоставлять статус участника СВО», — заявил Путин. Он добавил, что также он пообещал исправить ситуацию для тех, кто по каким-то причинам не получил такой статус и пересчитать выплаты задним числом.
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