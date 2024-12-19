Путин назвал неожиданной для себя информацию о том, что бойцы в Курской области не имеют статуса участника СВО

Путин: бойцы в Курской области получат статус участника СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы, воюющие в Курской области, получат статус участника СВО, заявил Путин
Бойцы, воюющие в Курской области, получат статус участника СВО, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал, что российские бойцы в Курской области получат статус участников специальной военной операции (СВО). Его слова передает корреспондент URA.RU.

«Можно и нужно, для меня это неожиданная информация. Я понимаю, о чем речь, тем бойцам на других участках фронта, которых перенесли в Курскую область, должны предоставлять статус участника СВО», — заявил Путин. Он добавил, что также он пообещал исправить ситуацию для тех, кто по каким-то причинам не получил такой статус и пересчитать выплаты задним числом.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал, что российские бойцы в Курской области получат статус участников специальной военной операции (СВО). Его слова передает корреспондент URA.RU. «Можно и нужно, для меня это неожиданная информация. Я понимаю, о чем речь, тем бойцам на других участках фронта, которых перенесли в Курскую область, должны предоставлять статус участника СВО», — заявил Путин. Он добавил, что также он пообещал исправить ситуацию для тех, кто по каким-то причинам не получил такой статус и пересчитать выплаты задним числом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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