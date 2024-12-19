Путин обратился к Западу по поводу «Орешника»

Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» высказался по поводу российской ракетной системы «Орешник». По его словам, если США надеются сбить ее при помощи своих систем ПВО — пускай ставят тогда противовоздушные системы.
«„Орешник“ — это современное оружие. Что можно сказать экспертам, которые думают, что смогут его сбить? Существуют несколько основных систем противовоздушной обороны, которые могут поставить США, например, Patriot. Если решат поставить — пусть ставят. Мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они подсказали, какие есть решения. Без иронии», — уточнил Путин во время мероприятия по итогам года. Его слова передает корреспондент URA.RU. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Президент также отметил, что постепенно также присоединился к разработке «Орешника».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.