Путин обратился к Западу по поводу «Орешника»

Путин: если американцы хотят ставить ПВО против «Орешника» — пускай
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Владимир Путин призвал США попробовать сбить «Орешник» своими системами ПВО
Владимир Путин призвал США попробовать сбить «Орешник» своими системами ПВО Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» высказался по поводу российской ракетной системы «Орешник». По его словам, если США надеются сбить ее при помощи своих систем ПВО — пускай ставят тогда противовоздушные системы. 

«„Орешник“ — это современное оружие. Что можно сказать экспертам, которые думают, что смогут его сбить? Существуют несколько основных систем противовоздушной обороны, которые могут поставить США, например, Patriot. Если решат поставить — пусть ставят. Мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они подсказали, какие есть решения. Без иронии», — уточнил Путин во время мероприятия по итогам года. Его слова передает корреспондент URA.RU. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Президент также отметил, что постепенно также присоединился к разработке «Орешника».

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Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» высказался по поводу российской ракетной системы «Орешник». По его словам, если США надеются сбить ее при помощи своих систем ПВО — пускай ставят тогда противовоздушные системы.  «„Орешник“ — это современное оружие. Что можно сказать экспертам, которые думают, что смогут его сбить? Существуют несколько основных систем противовоздушной обороны, которые могут поставить США, например, Patriot. Если решат поставить — пусть ставят. Мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они подсказали, какие есть решения. Без иронии», — уточнил Путин во время мероприятия по итогам года. Его слова передает корреспондент URA.RU. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Президент также отметил, что постепенно также присоединился к разработке «Орешника».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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