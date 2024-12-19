Путин предложил Западу «дуэль» с ударом «Орешником» по Киеву

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Глава РФ Владимир Путин заявил, что «Орешник» готов к дуэли с Западом
Глава РФ Владимир Путин заявил, что «Орешник» готов к дуэли с Западом Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Глава РФ Владимир Путин предложил Западу дуэль — пусть они поставят все свои ПВО и ПРО в Киеве, а Россия потом ударит по ним ракетой «Орешник». Такое заявление глава государства сделал на «Прямой линии».

«Пусть эти западные эксперты [которые говорят о том, что „Орешник“ легко сбить] позволят нам провести технологический эксперимент. Пусть определят объект поражения в Киеве, соберут свои ПВО, а мы туда ударим „Орешником“, — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава России назвал это технологической дуэлью и подчеркнул, что РФ к нему готова.

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Глава РФ Владимир Путин предложил Западу дуэль — пусть они поставят все свои ПВО и ПРО в Киеве, а Россия потом ударит по ним ракетой «Орешник». Такое заявление глава государства сделал на «Прямой линии». «Пусть эти западные эксперты [которые говорят о том, что „Орешник“ легко сбить] позволят нам провести технологический эксперимент. Пусть определят объект поражения в Киеве, соберут свои ПВО, а мы туда ударим „Орешником“, — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава России назвал это технологической дуэлью и подчеркнул, что РФ к нему готова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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