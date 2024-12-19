Путин предложил Западу «дуэль» с ударом «Орешником» по Киеву

Глава РФ Владимир Путин предложил Западу дуэль — пусть они поставят все свои ПВО и ПРО в Киеве, а Россия потом ударит по ним ракетой «Орешник». Такое заявление глава государства сделал на «Прямой линии».
«Пусть эти западные эксперты [которые говорят о том, что „Орешник“ легко сбить] позволят нам провести технологический эксперимент. Пусть определят объект поражения в Киеве, соберут свои ПВО, а мы туда ударим „Орешником“, — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава России назвал это технологической дуэлью и подчеркнул, что РФ к нему готова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.