Путин посмеялся, отвечая на вопрос о названии «Орешника»

Путин не знает, почему «Орешнику» дали такое название
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Путин затруднился ответить о происхождении названия «Орешника»
Путин затруднился ответить о происхождении названия «Орешника» Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии затруднился ответить на счет происхождения названия ракетной системы «Орешник». Он отметил, что на этот счет у него нет информации.

«Честно? Не знаю!» — заявил Путин. В этот момент президент засмеялся. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии затруднился ответить на счет происхождения названия ракетной системы «Орешник». Он отметил, что на этот счет у него нет информации. «Честно? Не знаю!» — заявил Путин. В этот момент президент засмеялся. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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