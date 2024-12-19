Путин посмеялся, отвечая на вопрос о названии «Орешника»

Путин затруднился ответить о происхождении названия «Орешника»
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии затруднился ответить на счет происхождения названия ракетной системы «Орешник». Он отметил, что на этот счет у него нет информации.
«Честно? Не знаю!» — заявил Путин. В этот момент президент засмеялся. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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