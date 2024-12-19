Путин раскрыл главное преимущество «Орешника»

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«Орешник» превосходит по дальности западные ракеты, заявил Путин
«Орешник» превосходит по дальности западные ракеты, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркнул главное преимущество ракетной системы «Орешник». Она, по словам президента, имеет дальность в диапазоне от одной до 3,5 тысяч километров.

«Дальность „Орешника“ по сравнению с западными ракетами выше: от одной до 3,5 тысяч километров», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в то время как в Румынии и Польше на боевом дежурстве находятся 24 западные ракеты «Стандарт-3» с дальностью поражения до 250 км и 1000 км соответственно.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркнул главное преимущество ракетной системы «Орешник». Она, по словам президента, имеет дальность в диапазоне от одной до 3,5 тысяч километров. «Дальность „Орешника“ по сравнению с западными ракетами выше: от одной до 3,5 тысяч километров», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в то время как в Румынии и Польше на боевом дежурстве находятся 24 западные ракеты «Стандарт-3» с дальностью поражения до 250 км и 1000 км соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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