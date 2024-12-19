Путин раскрыл главное преимущество «Орешника»

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркнул главное преимущество ракетной системы «Орешник». Она, по словам президента, имеет дальность в диапазоне от одной до 3,5 тысяч километров.
«Дальность „Орешника“ по сравнению с западными ракетами выше: от одной до 3,5 тысяч километров», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в то время как в Румынии и Польше на боевом дежурстве находятся 24 западные ракеты «Стандарт-3» с дальностью поражения до 250 км и 1000 км соответственно.
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