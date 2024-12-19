Путин: угрозу для Беларуси мы воспринимаем как угрозу для РФ

Путин объяснил изменение ядерной доктрины новыми угрозами

19 декабря 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет защищать Беларусь от Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года Президент РФ Владимир Путин вновь высказался о причинах изменения ядерной доктрины. По его словам, этому поспособствовали изменения в мире, создающие потенциальную угрозу не только России, но и ее союзникам, в частности — Беларуси. Слова Путина прозвучали во время «Прямой линии». «Я не знаю, правильно ли Запад отреагировал на изменения ядерной доктрины — это надо у них спросить. Некоторые вещи, ставшие причинами для изменения ядерной доктрины, я назову — новые угрозы, появление систем ПВО, появление государств, которые будут создавать угрозу нашему суверенитету. <…> Если такие же угрозы будут в отношении Беларуси, то РФ будет это рассматривать как создание угрозы для самой России. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси», — подчеркнул Путин во время мероприятия. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин вновь высказался о причинах изменения ядерной доктрины. По его словам, этому поспособствовали изменения в мире, создающие потенциальную угрозу не только России, но и ее союзникам, в частности — Беларуси. Слова Путина прозвучали во время «Прямой линии». «Я не знаю, правильно ли Запад отреагировал на изменения ядерной доктрины — это надо у них спросить. Некоторые вещи, ставшие причинами для изменения ядерной доктрины, я назову — новые угрозы, появление систем ПВО, появление государств, которые будут создавать угрозу нашему суверенитету. <…> Если такие же угрозы будут в отношении Беларуси, то РФ будет это рассматривать как создание угрозы для самой России. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси», — подчеркнул Путин во время мероприятия. Его слова приводит корреспондент URA.RU.