Билеты на «Ласточку» из Кургана в Екатеринбург подорожают с 2025 года

Курганцы с Нового года будут платить за скоростную электричку до Екатеринбурга на 6% больше. Об этом сообщается на портале правовой информации. Корреспондент URA.RU собрал всю имеющуюся информацию по данной теме.
«С 1 января 2025 года „Свердловская пригородная“ компания устанавливает в Курганской области экономически обоснованный уровень тарифа в размере 6,03 рублей за километр пути, а также повысить предельный максимальный тариф, оплачиваемый пассажирами при осуществлении поездок в пригодном сообщении в размере 3,28 рубля за километр пути», — говорится на портале департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.
Прежняя цена составляла 5,17 рублей за километр пути. Предельный максимальный тариф — 3,10 рублей за километр пути. Таким образом, повышение — от 6 до 16%. Повышение цен связано с инфляцией и увеличением затрат на тарифы.
Для пассажиров цена увеличится на 6%. То есть нынешняя стоимость билета на «Ласточку» в среднем составляет около 1700 рублей. С учетом повышения цена будет равна примерно 1800 рублей.
Рост цен на проезд в Курганской области не ограничивается только железнодорожным транспортом. Ранее жители Кургана уже столкнулись с существенным увеличением стоимости проезда на автобусах до Екатеринбурга, где цена билета за год выросла почти вдвое. Это увеличение тарифов на транспортные услуги связывают с инфляцией и повышением затрат на обслуживание транспорта.
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