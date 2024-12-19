Билеты на «Ласточку» из Кургана в Екатеринбург подорожают с 2025 года

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Билеты на ласточку до Екатеринбурга подорожают
Билеты на ласточку до Екатеринбурга подорожают Фото:

Курганцы с Нового года будут платить за скоростную электричку до Екатеринбурга на 6% больше. Об этом сообщается на портале правовой информации. Корреспондент URA.RU собрал всю имеющуюся информацию по данной теме.

«С 1 января 2025 года „Свердловская пригородная“ компания устанавливает в Курганской области экономически обоснованный уровень тарифа в размере 6,03 рублей за километр пути, а также повысить предельный максимальный тариф, оплачиваемый пассажирами при осуществлении поездок в пригодном сообщении в размере 3,28 рубля за километр пути», — говорится на портале департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. 

Прежняя цена составляла 5,17 рублей за километр пути. Предельный максимальный тариф — 3,10 рублей за километр пути. Таким образом, повышение — от 6 до 16%. Повышение цен связано с инфляцией и увеличением затрат на тарифы.

Для пассажиров цена увеличится на 6%. То есть нынешняя стоимость билета на «Ласточку» в среднем составляет около 1700 рублей. С учетом повышения цена будет равна примерно 1800 рублей.

Рост цен на проезд в Курганской области не ограничивается только железнодорожным транспортом. Ранее жители Кургана уже столкнулись с существенным увеличением стоимости проезда на автобусах до Екатеринбурга, где цена билета за год выросла почти вдвое. Это увеличение тарифов на транспортные услуги связывают с инфляцией и повышением затрат на обслуживание транспорта.

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Курганцы с Нового года будут платить за скоростную электричку до Екатеринбурга на 6% больше. Об этом сообщается на портале правовой информации. Корреспондент URA.RU собрал всю имеющуюся информацию по данной теме. «С 1 января 2025 года „Свердловская пригородная“ компания устанавливает в Курганской области экономически обоснованный уровень тарифа в размере 6,03 рублей за километр пути, а также повысить предельный максимальный тариф, оплачиваемый пассажирами при осуществлении поездок в пригодном сообщении в размере 3,28 рубля за километр пути», — говорится на портале департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.  Прежняя цена составляла 5,17 рублей за километр пути. Предельный максимальный тариф — 3,10 рублей за километр пути. Таким образом, повышение — от 6 до 16%. Повышение цен связано с инфляцией и увеличением затрат на тарифы. Для пассажиров цена увеличится на 6%. То есть нынешняя стоимость билета на «Ласточку» в среднем составляет около 1700 рублей. С учетом повышения цена будет равна примерно 1800 рублей. Рост цен на проезд в Курганской области не ограничивается только железнодорожным транспортом. Ранее жители Кургана уже столкнулись с существенным увеличением стоимости проезда на автобусах до Екатеринбурга, где цена билета за год выросла почти вдвое. Это увеличение тарифов на транспортные услуги связывают с инфляцией и повышением затрат на обслуживание транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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