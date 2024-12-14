Курганцы жалуются на повышение цен на автобусы от Кургана до Екатеринбурга. Как сообщил корреспонденту URA.RU подписчик, проезд подорожал почти на тысячу.
«Цена за год выросла почти на 1000 рублей. Как-то совсем адекватность потеряли», — поделился подписчик, прикрепив скрины билетов.
Осенью прошлого года стоимость билета была чуть больше тысячи рублей. К концу декабря 2024, чтобы добраться до Екатеринбурга, курганцам придется заплатить почти две тысячи рублей.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на электричку «Ласточку» от Кургана до Екатеринбурга на предновогодние даты не осталось свободных мест. Все билеты с 27 по 30 декабря на нее раскуплены.
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