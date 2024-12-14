Проезд на автобусе из Кургана до Екатеринбурга подорожал почти на тысячу рублей. Скрин

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Под новый год на электричку билетов уже не осталось, а на автобусы взлетели цены
Под новый год на электричку билетов уже не осталось, а на автобусы взлетели цены Фото:

Курганцы жалуются на повышение цен на автобусы от Кургана до Екатеринбурга. Как сообщил корреспонденту URA.RU подписчик, проезд подорожал почти на тысячу.

«Цена за год выросла почти на 1000 рублей. Как-то совсем адекватность потеряли», — поделился подписчик, прикрепив скрины билетов.

Осенью прошлого года стоимость билета была чуть больше тысячи рублей. К концу декабря 2024, чтобы добраться до Екатеринбурга, курганцам придется заплатить почти две тысячи рублей.

За год цена на проезд увеличилась почти вдвое
За год цена на проезд увеличилась почти вдвое
Фото:

Ранее URA.RU сообщало о том, что на электричку «Ласточку» от Кургана до Екатеринбурга на предновогодние даты не осталось свободных мест. Все билеты с 27 по 30 декабря на нее раскуплены.

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Курганцы жалуются на повышение цен на автобусы от Кургана до Екатеринбурга. Как сообщил корреспонденту URA.RU подписчик, проезд подорожал почти на тысячу. «Цена за год выросла почти на 1000 рублей. Как-то совсем адекватность потеряли», — поделился подписчик, прикрепив скрины билетов. Осенью прошлого года стоимость билета была чуть больше тысячи рублей. К концу декабря 2024, чтобы добраться до Екатеринбурга, курганцам придется заплатить почти две тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что на электричку «Ласточку» от Кургана до Екатеринбурга на предновогодние даты не осталось свободных мест. Все билеты с 27 по 30 декабря на нее раскуплены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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