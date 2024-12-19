Путин высказался об истинной роли БРИКС

Путин: целью БРИКС не является противодействие Западу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин отметил, что цель БРИКС - это развитие, а не противостояние Западу
Владимир Путин отметил, что цель БРИКС - это развитие, а не противостояние Западу Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Российский президент Владимир Путин затронул тему БРИКС во время «Прямой линии». По его словам, объединение стран не было создано для того, чтобы противостоять Западу. Интерес у всех участников один — развитие, как собственное, так и общее.

«Вы сказали БРИКС — это инструмент противодействия Западу, но это не так. Мы не работаем против, мы работаем за . Мы не устраиваем конфронтационной повестки. Много государств проявляют интерес к развитию БРИКС, потому что работает за счет взаимности, уважения. Интерес у всех один — развитие, чтобы страны БРИКС становились лидерами», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Также глава РФ поблагодарил Казань за возможность провести на своей площадке саммит стран БРИКС. Путин отметил заметное развитие города и республики Татарстан за последние годы.

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Российский президент Владимир Путин затронул тему БРИКС во время «Прямой линии». По его словам, объединение стран не было создано для того, чтобы противостоять Западу. Интерес у всех участников один — развитие, как собственное, так и общее. «Вы сказали БРИКС — это инструмент противодействия Западу, но это не так. Мы не работаем против, мы работаем за . Мы не устраиваем конфронтационной повестки. Много государств проявляют интерес к развитию БРИКС, потому что работает за счет взаимности, уважения. Интерес у всех один — развитие, чтобы страны БРИКС становились лидерами», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Также глава РФ поблагодарил Казань за возможность провести на своей площадке саммит стран БРИКС. Путин отметил заметное развитие города и республики Татарстан за последние годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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