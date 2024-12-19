Путин высказался об истинной роли БРИКС

Российский президент Владимир Путин затронул тему БРИКС во время «Прямой линии». По его словам, объединение стран не было создано для того, чтобы противостоять Западу. Интерес у всех участников один — развитие, как собственное, так и общее.
«Вы сказали БРИКС — это инструмент противодействия Западу, но это не так. Мы не работаем против, мы работаем за . Мы не устраиваем конфронтационной повестки. Много государств проявляют интерес к развитию БРИКС, потому что работает за счет взаимности, уважения. Интерес у всех один — развитие, чтобы страны БРИКС становились лидерами», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Также глава РФ поблагодарил Казань за возможность провести на своей площадке саммит стран БРИКС. Путин отметил заметное развитие города и республики Татарстан за последние годы.
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