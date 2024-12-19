Путин: в Чечне и Туве с демографией все нормально

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Глава РФ Владимир Путин сообщил, что Чечне и Туве нужно сказать «спасибо» за нормальную демографию
Глава РФ Владимир Путин сообщил, что Чечне и Туве нужно сказать «спасибо» за нормальную демографию Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Глава РФ Владимир Путин заявил, что в Чечне и Туве с демографией все нормально. Об этом он сообщил на «Прямой линии».

«Вы [журналистка] сказали, что в Чечне все в порядке с демографией — так и есть, и в Чечне, и в Туве», — сказал Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что Чечне и Туве нужно сказать «спасибо» за такую демографию, а также что поддержка рождаемости будет идти в те регионы, где уровень демографии недостаточен.

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Глава РФ Владимир Путин заявил, что в Чечне и Туве с демографией все нормально. Об этом он сообщил на «Прямой линии». «Вы [журналистка] сказали, что в Чечне все в порядке с демографией — так и есть, и в Чечне, и в Туве», — сказал Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что Чечне и Туве нужно сказать «спасибо» за такую демографию, а также что поддержка рождаемости будет идти в те регионы, где уровень демографии недостаточен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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