Путин: в Чечне и Туве с демографией все нормально

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что Чечне и Туве нужно сказать «спасибо» за нормальную демографию
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года
Глава РФ Владимир Путин заявил, что в Чечне и Туве с демографией все нормально. Об этом он сообщил на «Прямой линии».
«Вы [журналистка] сказали, что в Чечне все в порядке с демографией — так и есть, и в Чечне, и в Туве», — сказал Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что Чечне и Туве нужно сказать «спасибо» за такую демографию, а также что поддержка рождаемости будет идти в те регионы, где уровень демографии недостаточен.
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