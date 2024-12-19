Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

Президент РФ Владимир Путин передал наивысшие приветы председателю КНР Си Цзиньпину
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года
Глава РФ Владимир Путин заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и передал ему наивысшие приветы. Об этом российский президент сообщил на «Прямой линии»
«Самые наивысшие приветы человеку, которого я считаю своим другом — Си Цзиньпину», — сказал Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава РФ подчеркнул, что они часто координируют свои действия на международной арене
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