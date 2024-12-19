Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

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Президент РФ Владимир Путин передал наивысшие приветы председателю КНР Си Цзиньпину
Президент РФ Владимир Путин передал наивысшие приветы председателю КНР Си Цзиньпину Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Глава РФ Владимир Путин заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и передал ему наивысшие приветы. Об этом российский президент сообщил на «Прямой линии»

«Самые наивысшие приветы человеку, которого я считаю своим другом — Си Цзиньпину», — сказал Путин, его слова передает  корреспондент URA.RU. Глава РФ подчеркнул, что они часто координируют свои действия на международной арене

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Глава РФ Владимир Путин заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и передал ему наивысшие приветы. Об этом российский президент сообщил на «Прямой линии» «Самые наивысшие приветы человеку, которого я считаю своим другом — Си Цзиньпину», — сказал Путин, его слова передает  корреспондент URA.RU. Глава РФ подчеркнул, что они часто координируют свои действия на международной арене
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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