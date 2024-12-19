Путин допустил переговоры с Зеленским с одним нюансом

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что готов вести переговоры о мире с украинским лидером Владимиром Зеленским на основе Стамбульского договора, без предварительных условий. Его слова передает корреспондент URA.RU.
«Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на основе Стамбульского договора, я уже сто раз это сказал. Если не с главой режима, то с кем?» — заявил Путин. Он подчеркнул, что если пройдут выборы на Украине, он рассмотрит возможность общения с легитимным представителем, включая Зеленского. Документ будут подписывать только с официальными властями, а не с «нелегитимным» руководством.
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