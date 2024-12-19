«Такие люди нам нужны»: Путин призвал продвигать участников СВО в бизнес и во власть

Российский президент Владимир Путин призвал помогать тем военным, кто по-настоящему желает помочь своей стране не только на поле боя. Это он озвучил во время прямой линии.
Также он рассказал, как у него возникла идея создать программу «Время героев», благодаря которой участники СВО могут получить управленческие навыки и в дальнейшем использовать их на благо своей страны. Это произошло после того, как президент лично пообщался с молодыми военными и осознал, что они — будущее России.
«Программа „Время героев“ — ее идея возникла после встречи с военной молодежью из Санкт-Петербурга. Я приехал, посмотрел на них и подумал: „ну вот же они — наше будущее“. Так появилась идея создать такую платформу [которая поможет новому поколению стать настоящими управленцами]. Уже многие работают: и руководителями регионов назначены, и в бизнес попадают, и в крупные компании. У них глаза горят. Они хотят, готовы и могут работать активно. Современные средства реабилитации позволяют это сделать. Такие люди нам нужны, кто готов и хочет работать. Им нужно только помочь», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Однако Путин добавил, что все участники программы «Время героев» изначально должны иметь предрасположенность к тому, чтобы стать управленцем. То есть, у них должны уже быть минимальные навыки для работы в ведомствах и соответствующее образование все равно желательно.
«Все наши ребята достойны, но есть вопрос соответствия тому направлению деятельности, где они бы хотели себя видеть. Одно дело воевать за родину, а другое — работать с людьми. Нам нужно выбрать подходящих людей», — уточнил Путин. Сейчас продолжается сбор заявок на второй этап программы.
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