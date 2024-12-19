«Такие люди нам нужны»: Путин призвал продвигать участников СВО в бизнес и во власть

Путин призвал помогать тем военным, кто хочет принести пользу не только в бою
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин раскрыл подробности создания программы «Время героев»
Владимир Путин раскрыл подробности создания программы «Время героев» Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Российский президент Владимир Путин призвал помогать тем военным, кто по-настоящему желает помочь своей стране не только на поле боя. Это он озвучил во время прямой линии.

Также он рассказал, как у него возникла идея создать программу «Время героев», благодаря которой участники СВО могут получить управленческие навыки и в дальнейшем использовать их на благо своей страны. Это произошло после того, как президент лично пообщался с молодыми военными и осознал, что они — будущее России. 

«Программа „Время героев“ — ее идея возникла после встречи с военной молодежью из Санкт-Петербурга. Я приехал, посмотрел на них и подумал: „ну вот же они — наше будущее“. Так появилась идея создать такую платформу [которая поможет новому поколению стать настоящими управленцами]. Уже многие работают: и руководителями регионов назначены, и в бизнес попадают, и в крупные компании. У них глаза горят. Они хотят, готовы и могут работать активно. Современные средства реабилитации позволяют это сделать. Такие люди нам нужны, кто готов и хочет работать. Им нужно только помочь», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Однако Путин добавил, что все участники программы «Время героев» изначально должны иметь предрасположенность к тому, чтобы стать управленцем. То есть, у них должны уже быть минимальные навыки для работы в ведомствах и соответствующее образование все равно желательно. 

«Все наши ребята достойны, но есть вопрос соответствия тому направлению деятельности, где они бы хотели себя видеть. Одно дело воевать за родину, а другое — работать с людьми. Нам нужно выбрать подходящих людей», — уточнил Путин. Сейчас продолжается сбор заявок на второй этап программы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин призвал помогать тем военным, кто по-настоящему желает помочь своей стране не только на поле боя. Это он озвучил во время прямой линии. Также он рассказал, как у него возникла идея создать программу «Время героев», благодаря которой участники СВО могут получить управленческие навыки и в дальнейшем использовать их на благо своей страны. Это произошло после того, как президент лично пообщался с молодыми военными и осознал, что они — будущее России.  «Программа „Время героев“ — ее идея возникла после встречи с военной молодежью из Санкт-Петербурга. Я приехал, посмотрел на них и подумал: „ну вот же они — наше будущее“. Так появилась идея создать такую платформу [которая поможет новому поколению стать настоящими управленцами]. Уже многие работают: и руководителями регионов назначены, и в бизнес попадают, и в крупные компании. У них глаза горят. Они хотят, готовы и могут работать активно. Современные средства реабилитации позволяют это сделать. Такие люди нам нужны, кто готов и хочет работать. Им нужно только помочь», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Его слова передает корреспондент URA.RU. Однако Путин добавил, что все участники программы «Время героев» изначально должны иметь предрасположенность к тому, чтобы стать управленцем. То есть, у них должны уже быть минимальные навыки для работы в ведомствах и соответствующее образование все равно желательно.  «Все наши ребята достойны, но есть вопрос соответствия тому направлению деятельности, где они бы хотели себя видеть. Одно дело воевать за родину, а другое — работать с людьми. Нам нужно выбрать подходящих людей», — уточнил Путин. Сейчас продолжается сбор заявок на второй этап программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...