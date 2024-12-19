Путин оценил работу фонда «Защитники Отечества»

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии оценил работу фонда «Защитники Отечества», который был создан после встречи с матерями участников СВО. Он отметил, что обычных методов поддержки недостаточно, поэтому был разработан специализированный фонд для солдат, возвращающихся с военной службы и нуждающихся в индивидуальном внимании.
«Что касается работы фонда, он был создан после того, как прошла встреча с матерями участников СВО. Я понял, что обычных методов поддержки недостаточно, нужно создавать отдельный механизм — фонд для этого. Он был создан для ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимания со стороны государства, причем не формального, а индивидуального», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он добавил, что фонд осуществляет выплаты, пособия и организацию протезирования, предоставляя полные услуги. Путин также подчеркнул важность трудоустройства для бывших военнослужащих, указывая, что они могут работать не только в военкоматах, но и в таких сферах, как IT и спорт. Он отметил успешность работы фонда и необходимость создания социального центра для более эффективной организации помощи.
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