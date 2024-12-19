Путин рассказал, почему решил внезапно увеличить выплаты раненым солдатам

Путин: мне пришла мысль, что многие недополучают выплаты за ранение
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин рассказал, как решил выплатить дополнительный миллион раненным бойцам в ходе СВО
Владимир Путин рассказал, как решил выплатить дополнительный миллион раненным бойцам в ходе СВО Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Российский президент Владимир Путин высказался во время прямой линии об увеличении выплат для раненых бойцов СВО. Он отметил, что приказал сделать это задним числом некоторое время назад. 

«Когда мне это все докладывалось [по выплатам], я услышал, что ребята, которые за ранение получали три миллиона, получили четыре. Тогда мне пришла мысль, что остальные недополучили выплаты. Я приказал это выплатить задним числом еще по одному миллиону», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

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Российский президент Владимир Путин высказался во время прямой линии об увеличении выплат для раненых бойцов СВО. Он отметил, что приказал сделать это задним числом некоторое время назад.  «Когда мне это все докладывалось [по выплатам], я услышал, что ребята, которые за ранение получали три миллиона, получили четыре. Тогда мне пришла мысль, что остальные недополучили выплаты. Я приказал это выплатить задним числом еще по одному миллиону», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Его слова передает корреспондент URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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