Путин рассказал, почему решил внезапно увеличить выплаты раненым солдатам

Российский президент Владимир Путин высказался во время прямой линии об увеличении выплат для раненых бойцов СВО. Он отметил, что приказал сделать это задним числом некоторое время назад.
«Когда мне это все докладывалось [по выплатам], я услышал, что ребята, которые за ранение получали три миллиона, получили четыре. Тогда мне пришла мысль, что остальные недополучили выплаты. Я приказал это выплатить задним числом еще по одному миллиону», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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