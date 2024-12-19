Путин дал поручение Минобороны по попавшим на СВО в плен

Путин поручил МО разработать спецвыплаты родственникам солдат, попавших в плен
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин поручил Минобороны РФ проработать дополнительные выплаты для родственников пропавших без вести солдат
Владимир Путин поручил Минобороны РФ проработать дополнительные выплаты для родственников пропавших без вести солдат Фото:
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Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Российский президент Владимир Путин дал поручение Минобороны РФ по разработке выплат родственникам тех солдат, кто во время выполнения задач в ходе СВО был захвачен в плен. Заявление главы страны прозвучало во время прямой линии с россиянами. 

«Это очень чувствительный вопрос для многих. Одно дело, когда человек воюет, там разные виды выплат существует: командировочные, за участие в штурмах, в организации обороны. В этом случае ясно, кто за что получает. Однако не все ясно в тот момент, когда человек внезапно пропадает с радаров. Тогда сразу возникает вопрос поддержки семей таких бойцов. Надо сократить сроки принятия решений по выплатам. Правительству и Минобороны нужно принять решения, как компенсировать часть выплат родным солдат. Военное ведомство работает в этом ключе», — подчеркнул Владимир Путин во время мероприятия по итогам года. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Российский президент Владимир Путин дал поручение Минобороны РФ по разработке выплат родственникам тех солдат, кто во время выполнения задач в ходе СВО был захвачен в плен. Заявление главы страны прозвучало во время прямой линии с россиянами.  «Это очень чувствительный вопрос для многих. Одно дело, когда человек воюет, там разные виды выплат существует: командировочные, за участие в штурмах, в организации обороны. В этом случае ясно, кто за что получает. Однако не все ясно в тот момент, когда человек внезапно пропадает с радаров. Тогда сразу возникает вопрос поддержки семей таких бойцов. Надо сократить сроки принятия решений по выплатам. Правительству и Минобороны нужно принять решения, как компенсировать часть выплат родным солдат. Военное ведомство работает в этом ключе», — подчеркнул Владимир Путин во время мероприятия по итогам года. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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