Путин дал поручение Минобороны по попавшим на СВО в плен

Российский президент Владимир Путин дал поручение Минобороны РФ по разработке выплат родственникам тех солдат, кто во время выполнения задач в ходе СВО был захвачен в плен. Заявление главы страны прозвучало во время прямой линии с россиянами.
«Это очень чувствительный вопрос для многих. Одно дело, когда человек воюет, там разные виды выплат существует: командировочные, за участие в штурмах, в организации обороны. В этом случае ясно, кто за что получает. Однако не все ясно в тот момент, когда человек внезапно пропадает с радаров. Тогда сразу возникает вопрос поддержки семей таких бойцов. Надо сократить сроки принятия решений по выплатам. Правительству и Минобороны нужно принять решения, как компенсировать часть выплат родным солдат. Военное ведомство работает в этом ключе», — подчеркнул Владимир Путин во время мероприятия по итогам года. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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