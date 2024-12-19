Путин рассказал про интересные разговоры с европейским политиком

Путин поделился о своих интересных разговорах с канцлером Германии Колем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент рассказал об интересных беседах западными лидерами
Президент рассказал об интересных беседах западными лидерами Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии поделился о своих интересных разговорах с европейскими политиками. Он вспомнил о контактах с канцлером Германии Колем, с которым у него были полезные и интересные беседы.

«Из ныне живущих личностей я бы хотел чаще встречаться со своими друзьями и близкими людьми, встретиться и выпить с ними чай. У меня были контакты с канцлером ФРГ Колем. Он был крупной фигурой не только потому, что он большой мужчина, но и в целом он был значительным политическим деятелем современности. Я с интересом вспоминаю многие наши с ним разговоры», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Также Путин вспомнил о главе Италии Берлускони, сыгравшем важную роль в российско-итальянских отношениях. Президент также отметил свои теплые отношения с Китаем и Индией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии поделился о своих интересных разговорах с европейскими политиками. Он вспомнил о контактах с канцлером Германии Колем, с которым у него были полезные и интересные беседы. «Из ныне живущих личностей я бы хотел чаще встречаться со своими друзьями и близкими людьми, встретиться и выпить с ними чай. У меня были контакты с канцлером ФРГ Колем. Он был крупной фигурой не только потому, что он большой мужчина, но и в целом он был значительным политическим деятелем современности. Я с интересом вспоминаю многие наши с ним разговоры», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также Путин вспомнил о главе Италии Берлускони, сыгравшем важную роль в российско-итальянских отношениях. Президент также отметил свои теплые отношения с Китаем и Индией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...