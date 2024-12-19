Путин рассказал про интересные разговоры с европейским политиком

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии поделился о своих интересных разговорах с европейскими политиками. Он вспомнил о контактах с канцлером Германии Колем, с которым у него были полезные и интересные беседы.
«Из ныне живущих личностей я бы хотел чаще встречаться со своими друзьями и близкими людьми, встретиться и выпить с ними чай. У меня были контакты с канцлером ФРГ Колем. Он был крупной фигурой не только потому, что он большой мужчина, но и в целом он был значительным политическим деятелем современности. Я с интересом вспоминаю многие наши с ним разговоры», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Также Путин вспомнил о главе Италии Берлускони, сыгравшем важную роль в российско-итальянских отношениях. Президент также отметил свои теплые отношения с Китаем и Индией.
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