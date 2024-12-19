Путин рассказал анекдот про слово из трех букв

Владимир Путин во время прямой линии рассказал классический анекдот на тему непонимания контекста ситуации. Анекдот заключался в том, что мальчик попросил отгадать родителей слов из трех букв, а те его неправильно поняли.
«За столом семья сидит и маленький мальчик говорит: „назовите слово из трех букв“. Мама, бум, ложкой по голове. Мальчик говорит: „за что, это же дом“. Папа ей также по голове ложкой, заявив: „о доме надо думать“», — рассказал Путин анекдот во время прямой линии. Слова президента передает корреспондент URARU.
Так Путин ответил на вопрос о том, что будет с беженцами континентов, если территории уйдут под воду. До этого президенту говорили о том, что многие континенты начинают уходить под воду. В связи с этим Владимир Путин решил при помощи анекдота донести мысль, что в первую очередь нужно думать о собственном доме.
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