Путин пошутил про порносайты

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Владимир Путин пошутил на тему просмотра порно, отвечая на соответствующий вопрос журналистки
Владимир Путин пошутил на тему просмотра порно, отвечая на соответствующий вопрос журналистки Фото:

Президента России Владимира Путина во время прямой линии спросили о том, собирается ли глава ограничивать просмотр порно среди россиян при помощи блокировки соответствующих сайтов. В ответ на это президент шутливо подчеркнул, что многие в мире смотрят порно и для начала необходимо людям предложить альтернативу. 

«Да порносайты смотрят во всем мире. Сначала порносайты, а потом котлету заказать. Нужно уметь предложить альтернативу, более интересную чем просмотр порно», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки о негативном влиянии порно. При этом он добавил, что просмотр порно — это беда во многих странах. Продолжая эту тему Путин также отметил, что для россиян порно является уже чем то обыденным и многие уже могут сказать себе «да что я там не видел».

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Президента России Владимира Путина во время прямой линии спросили о том, собирается ли глава ограничивать просмотр порно среди россиян при помощи блокировки соответствующих сайтов. В ответ на это президент шутливо подчеркнул, что многие в мире смотрят порно и для начала необходимо людям предложить альтернативу.  «Да порносайты смотрят во всем мире. Сначала порносайты, а потом котлету заказать. Нужно уметь предложить альтернативу, более интересную чем просмотр порно», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки о негативном влиянии порно. При этом он добавил, что просмотр порно — это беда во многих странах. Продолжая эту тему Путин также отметил, что для россиян порно является уже чем то обыденным и многие уже могут сказать себе «да что я там не видел».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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