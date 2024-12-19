Путин пошутил про порносайты

Президента России Владимира Путина во время прямой линии спросили о том, собирается ли глава ограничивать просмотр порно среди россиян при помощи блокировки соответствующих сайтов. В ответ на это президент шутливо подчеркнул, что многие в мире смотрят порно и для начала необходимо людям предложить альтернативу.
«Да порносайты смотрят во всем мире. Сначала порносайты, а потом котлету заказать. Нужно уметь предложить альтернативу, более интересную чем просмотр порно», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки о негативном влиянии порно. При этом он добавил, что просмотр порно — это беда во многих странах. Продолжая эту тему Путин также отметил, что для россиян порно является уже чем то обыденным и многие уже могут сказать себе «да что я там не видел».
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