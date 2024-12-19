Путин: контракта на транзит газа РФ через Украину не будет, «Газпром» переживет

Глава РФ Владимир Путин заявил, что «Газпром» переживет отсутствие контракта на транзит газа через Украину
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года
Россия больше не будет заключать контракт на поставки собственного газа через украинские территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Контракта на транзит газа РФ через Украину уже точно не будет», — сообщил Путин, его слова передает URA.RU. Президент подчеркнул, что компания «Газпром» это переживет.
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