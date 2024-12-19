Путин намекнул, что дал бы в России политическое убежище Зеленскому

Президент России Владимир Путин сообщил, что если вдруг украинскому лидеру Владимиру Зеленскому потребуется убежище в РФ, то она никому не отказывает. Об этом глава государства рассказал на «Прямой линии».
«Россия никому не отказывает», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, пустила бы РФ Зеленского для политического убежища. Слова президента передает корреспондент URA.RU. Однако президент не думает, что Зеленскому потребуется убежище в России, скорее всего он уедет в США или Европу.
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