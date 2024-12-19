Путин намекнул, что дал бы в России политическое убежище Зеленскому

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Глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не отказывает в убежище
Глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не отказывает в убежище Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент России Владимир Путин сообщил, что если вдруг украинскому лидеру Владимиру Зеленскому потребуется убежище в РФ, то она никому не отказывает. Об этом глава государства рассказал на «Прямой линии».

«Россия никому не отказывает», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, пустила бы РФ Зеленского для политического убежища. Слова президента передает корреспондент URA.RU. Однако президент не думает, что Зеленскому потребуется убежище в России, скорее всего он уедет в США или Европу.

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Президент России Владимир Путин сообщил, что если вдруг украинскому лидеру Владимиру Зеленскому потребуется убежище в РФ, то она никому не отказывает. Об этом глава государства рассказал на «Прямой линии». «Россия никому не отказывает», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, пустила бы РФ Зеленского для политического убежища. Слова президента передает корреспондент URA.RU. Однако президент не думает, что Зеленскому потребуется убежище в России, скорее всего он уедет в США или Европу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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