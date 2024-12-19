Пермячка требует запретить пропаганду одиночества в России

Депутат из Соликамска Борисова требует запретить пропаганду одиночества
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Депутат считает, что пропаганда одинокого образа жизни угрожает семейным ценностям
Депутат считает, что пропаганда одинокого образа жизни угрожает семейным ценностям Фото:

Уроженка Соликамска (Пермский край), депутат Законодательного собрания Кировской области Ольга Борисова предложила запретить в России пропаганду одиночества. Об этом она заявила на заседании профильного комитета.

«Традиционным семейным ценностям угрожает пропаганда разводов и одинокого потребительского образа жизни, основанного на эгоизме. Одна из причин разводов — негативное отношение к институту семьи из-за деструктивной информации в интернете, соцсетях, рекламе, в рамках ретритов, семинаров. Законопроект направлен на недопущение распространения такой информации», — пояснила депутат. Борисова внесла проект на рассмотрение в первом чтении, а депутаты ее предложение не поддержали.

Ольга Борисова родилась 17 февраля 1983 года. В 2005 году окончила Вятский государственный гуманитарный университет по специальности «юриспруденция». Она не замужем, воспитывает двоих детей. Является заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия», членом региональной НКО «Дорогою добра».

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Уроженка Соликамска (Пермский край), депутат Законодательного собрания Кировской области Ольга Борисова предложила запретить в России пропаганду одиночества. Об этом она заявила на заседании профильного комитета. «Традиционным семейным ценностям угрожает пропаганда разводов и одинокого потребительского образа жизни, основанного на эгоизме. Одна из причин разводов — негативное отношение к институту семьи из-за деструктивной информации в интернете, соцсетях, рекламе, в рамках ретритов, семинаров. Законопроект направлен на недопущение распространения такой информации», — пояснила депутат. Борисова внесла проект на рассмотрение в первом чтении, а депутаты ее предложение не поддержали. Ольга Борисова родилась 17 февраля 1983 года. В 2005 году окончила Вятский государственный гуманитарный университет по специальности «юриспруденция». Она не замужем, воспитывает двоих детей. Является заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия», членом региональной НКО «Дорогою добра».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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