Пермячка требует запретить пропаганду одиночества в России

Уроженка Соликамска (Пермский край), депутат Законодательного собрания Кировской области Ольга Борисова предложила запретить в России пропаганду одиночества. Об этом она заявила на заседании профильного комитета.
«Традиционным семейным ценностям угрожает пропаганда разводов и одинокого потребительского образа жизни, основанного на эгоизме. Одна из причин разводов — негативное отношение к институту семьи из-за деструктивной информации в интернете, соцсетях, рекламе, в рамках ретритов, семинаров. Законопроект направлен на недопущение распространения такой информации», — пояснила депутат. Борисова внесла проект на рассмотрение в первом чтении, а депутаты ее предложение не поддержали.
Ольга Борисова родилась 17 февраля 1983 года. В 2005 году окончила Вятский государственный гуманитарный университет по специальности «юриспруденция». Она не замужем, воспитывает двоих детей. Является заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия», членом региональной НКО «Дорогою добра».
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