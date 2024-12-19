Счетная палата России раскритиковала работу спасательного флота

В России хотят переломить ситуацию с материальным обеспечением аварийно-спасательных отрядов Росрыболовства. Состояние флота оценила Счетная палата России. Как объяснили эксперты URA.RU, внимание аудиторов к спасательному флоту вызвано ростом аварийности судов и высокими показателями смертельных исходов в сфере морского промысла.
Счетная палата России проверила работу двух спасательных отрядов Росрыболовства — Северного и Дальневосточного с начала 2021 по первое полугодие 2023 года. Итоги проверки неутешительны: налицо системные проблемы с финансированием, аттестацией и расходованием федеральных денег. Общая сумма нарушений превысила 141 млн рублей. По мнению аудиторов, они вызваны неоднозначными подходами к стоимости платных услуг, которые спасатели оказывают рыболовным судам, некачественным ведением бухгалтерского учета, ошибками в начислении зарплат и нарушением сроков оплат капремонта судов.
Одна из претензий проверяющих связана с высокой статистикой аварийных случаев — за это время с судами рыбопромыслового флота произошло 214 аварий, из которых 49 — со смертельными случаями. По словам аудитора Сергея Мамедова, слова которого приведены на сайте Счетной палаты, качественно исполнять обязанности спасателям мешает устаревшая материально-техническая база.
«Как показала проверка, спасательные суда, предоставленные отрядам в оперативное управление, имеют неудовлетворительное техническое состояние, большую часть времени находятся в ремонте и не могут нести дежурство в районах промысла, — рассказал Сергей Мамедов. — Из десяти судов только четыре были исправны и могли осуществлять дежурство на промысле. В ряде случаев приходилось привлекать к ликвидации аварий другие министерства и ведомства».
Проверка Счетной палаты выявила серьезные нарушения нормативов, по которым должен работать спасательный флот Росрыболовства. Например, в 2020 году упразднены отраслевые документы, регламентирующие работу отрядов и устанавливающие требования к судовладельцам. Новых норм с тех пор так и не принято. Не было аттестации спасателей. «Тем не менее, неаттестованные сотрудники привлекаются к аварийно-спасательным работам, в том числе за плату, без подтверждения готовности к реагированию на ЧС», — отметил Мамедов.
Выявленные нарушения Счетная палата России назвала системными. Ведомство предложило решать их совместно с Минсельхозом, Минпромторгом, Росимуществом и Росрыболовством.
Проблемы не зря предложили решать на самом высоком уровне, с привлечением федеральных ведомств, считает генеральный директор Союза рыбопромышленников севера Константин Дереветняк. По его словам, техническое состояние морских судов сегодня — ключевая проблема отрасли, транспорт «возрастной» и нуждается не только в дорогостоящем ремонте, но и в масштабном обновлении.
«Внимание аудиторов к спасательному флоту вызвано и ростом аварийности судов, и высокими показателями смертельных исходов, и финансовыми проблемами спасотрядов. — поясняет эксперт. — Но все же, нужно смотреть в корень этих проблем.
Мы общаемся с северным спасательным отрядом, и они говорят о своих проблемах с финансированием. Они бы с удовольствием ходили на современных «спасателях», но делают работу в тех условиях, которые есть. И выполняют ее героически. Море — это стихия, особые суровые условия работы со своей спецификой и экономикой».
Константин Дереветняк уточняет, что вся рыбопромысловая сфера с бюджетным участием нуждается в дополнительном финансировании. Требуется закрыть очень много вопросов — от полного обновления судов до закупки современного спасательного оборудования.
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