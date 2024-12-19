Комментатор Губерниев раскритиковал мэрию Чайковского за неубранный снег с улиц. Видео

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Дмитрий Губерниев приехал в Прикамье на этап Кубка Содружества по биатлону
Дмитрий Губерниев приехал в Прикамье на этап Кубка Содружества по биатлону Фото:

Телеведущего Дмитрия Губерниева возмутили заваленные снегом улицы и дворы Чайковского. Комментатор объяснил, что приехал в Прикамье на соревнование по биатлону и был удивлен, когда решил пройтись по городу.

«А дороги здесь вообще не пробовали чистить во дворах? Мэрия Чайковского, ау! Везде так, между прочим, практически. Не пройти и не проехать!» — поделился своим мнением Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале. Позже он опубликовал другой пост, в котором рассказал — на расчистку снежных завалов пригнали огромное количество техники.

По словам ведущего, ближе к центру ситуация другая. Тротуары вычищены, но в некоторых местах снега все равно много. Губерниев также пожаловался, что многие горожане даже не догадываются, что в Чайковском проходят всероссийские соревнования и искреннее удивляются, когда встречают комментатора.

Ранее Губерниев критиковал работу минспорта Пермского края. Он отмечал, что почти все местные профессиональные лыжники и биатлонисты переехали в другие регионы. Телеведущий обращал внимание на ситуацию в Чайковском, где юные спортсмены вынуждены платить за занятия в комплексе «Снежинка». На это власти ответили, что в регионе ведущие спортсмены обеспечены финансированием в необходимом объеме. Им бесплатно предоставляют спортивное снаряжение и оборудование, оплачивают тренировки и платят зарплату.

В Чайковском 20 декабря стартует третий этап Кубка Содружества по биатлону. Накануне Союз биатлонистов России определил составы мужской и женской сборных.

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Телеведущего Дмитрия Губерниева возмутили заваленные снегом улицы и дворы Чайковского. Комментатор объяснил, что приехал в Прикамье на соревнование по биатлону и был удивлен, когда решил пройтись по городу. «А дороги здесь вообще не пробовали чистить во дворах? Мэрия Чайковского, ау! Везде так, между прочим, практически. Не пройти и не проехать!» — поделился своим мнением Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале. Позже он опубликовал другой пост, в котором рассказал — на расчистку снежных завалов пригнали огромное количество техники. По словам ведущего, ближе к центру ситуация другая. Тротуары вычищены, но в некоторых местах снега все равно много. Губерниев также пожаловался, что многие горожане даже не догадываются, что в Чайковском проходят всероссийские соревнования и искреннее удивляются, когда встречают комментатора. Ранее Губерниев критиковал работу минспорта Пермского края. Он отмечал, что почти все местные профессиональные лыжники и биатлонисты переехали в другие регионы. Телеведущий обращал внимание на ситуацию в Чайковском, где юные спортсмены вынуждены платить за занятия в комплексе «Снежинка». На это власти ответили, что в регионе ведущие спортсмены обеспечены финансированием в необходимом объеме. Им бесплатно предоставляют спортивное снаряжение и оборудование, оплачивают тренировки и платят зарплату. В Чайковском 20 декабря стартует третий этап Кубка Содружества по биатлону. Накануне Союз биатлонистов России определил составы мужской и женской сборных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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