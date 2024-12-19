Телеведущего Дмитрия Губерниева возмутили заваленные снегом улицы и дворы Чайковского. Комментатор объяснил, что приехал в Прикамье на соревнование по биатлону и был удивлен, когда решил пройтись по городу.
«А дороги здесь вообще не пробовали чистить во дворах? Мэрия Чайковского, ау! Везде так, между прочим, практически. Не пройти и не проехать!» — поделился своим мнением Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале. Позже он опубликовал другой пост, в котором рассказал — на расчистку снежных завалов пригнали огромное количество техники.
По словам ведущего, ближе к центру ситуация другая. Тротуары вычищены, но в некоторых местах снега все равно много. Губерниев также пожаловался, что многие горожане даже не догадываются, что в Чайковском проходят всероссийские соревнования и искреннее удивляются, когда встречают комментатора.
Ранее Губерниев критиковал работу минспорта Пермского края. Он отмечал, что почти все местные профессиональные лыжники и биатлонисты переехали в другие регионы. Телеведущий обращал внимание на ситуацию в Чайковском, где юные спортсмены вынуждены платить за занятия в комплексе «Снежинка». На это власти ответили, что в регионе ведущие спортсмены обеспечены финансированием в необходимом объеме. Им бесплатно предоставляют спортивное снаряжение и оборудование, оплачивают тренировки и платят зарплату.
В Чайковском 20 декабря стартует третий этап Кубка Содружества по биатлону. Накануне Союз биатлонистов России определил составы мужской и женской сборных.
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