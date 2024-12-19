19 декабря 2024

«Нечеловеческий крик»: тагильчанин молил о помощи врачей в больнице. Видео

Житель Нижнего Тагила просил врачей оказать помощь
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина лежал в палате и просил о помощи
Мужчина лежал в палате и просил о помощи Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина долго просил врачей о помощи, на него не обращали внимание. Об этом рассказала его супруга в соцсетях.

«До сих пор в ушах звенит его нечеловеческий, пронизанный болью и отчаянием крик. Не знаю уже куда „стучать“, в какие двери, инстанции бежать и молить о помощи и внимании к пациенту, попавшему в стационар. Он лежит в палате и вот так орет, умоляя о помощи», — рассказала она telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».

Случай произошел в городской больнице №1, расположенной на улице Максарева, 5. Женщина утверждает, что ее не пускали в палату, чтобы ухаживать за мужем. По словам тагильчанки, пациенту поставили укол только после ее жалоб.

Женщина рассказала, что заведующая отделением отказалась разговаривать с ней, а медсестра нахамила. 17 декабря мужчине сделали операцию, до этого у него обнаружили геморрой. Сейчас он проходит лечение в стационаре.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в медучреждение. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина долго просил врачей о помощи, на него не обращали внимание. Об этом рассказала его супруга в соцсетях. «До сих пор в ушах звенит его нечеловеческий, пронизанный болью и отчаянием крик. Не знаю уже куда „стучать“, в какие двери, инстанции бежать и молить о помощи и внимании к пациенту, попавшему в стационар. Он лежит в палате и вот так орет, умоляя о помощи», — рассказала она telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Случай произошел в городской больнице №1, расположенной на улице Максарева, 5. Женщина утверждает, что ее не пускали в палату, чтобы ухаживать за мужем. По словам тагильчанки, пациенту поставили укол только после ее жалоб. Женщина рассказала, что заведующая отделением отказалась разговаривать с ней, а медсестра нахамила. 17 декабря мужчине сделали операцию, до этого у него обнаружили геморрой. Сейчас он проходит лечение в стационаре. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в медучреждение. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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