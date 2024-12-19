В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина долго просил врачей о помощи, на него не обращали внимание. Об этом рассказала его супруга в соцсетях.
«До сих пор в ушах звенит его нечеловеческий, пронизанный болью и отчаянием крик. Не знаю уже куда „стучать“, в какие двери, инстанции бежать и молить о помощи и внимании к пациенту, попавшему в стационар. Он лежит в палате и вот так орет, умоляя о помощи», — рассказала она telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».
Случай произошел в городской больнице №1, расположенной на улице Максарева, 5. Женщина утверждает, что ее не пускали в палату, чтобы ухаживать за мужем. По словам тагильчанки, пациенту поставили укол только после ее жалоб.
Женщина рассказала, что заведующая отделением отказалась разговаривать с ней, а медсестра нахамила. 17 декабря мужчине сделали операцию, до этого у него обнаружили геморрой. Сейчас он проходит лечение в стационаре.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в медучреждение. На момент публикации ответ не поступил.
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