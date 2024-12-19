Bloomberg: у Орбана есть опция наложения вето на продление санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении пересмотреть позицию по антироссийским санкциям после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Венгерский лидер может наложить вето на продление санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к венгерскому лидеру.
По информации агентства, Орбан уже предупредил лидеров Европейского союза о своих планах. Он намерен дождаться вступления Трампа в должность, после чего примет окончательное решение по санкциям: «Долгое время это было „рутинной процедурой“, однако теперь премьер-министр Венгрии может наложить вето», —подчеркивает Bloomberg.
Согласно правилам Европейского союза, для продления санкций против России требуется согласие всех 27 стран-членов ЕС. Виктор Орбан, используя свое право вето, может серьезно повлиять на будущее этих международных ограничений.
Ранее состоялся телефонный разговор между венгерским премьер-министром и российским лидером. По словам Орбана, их разговор длился около часа, передает RT. Во время него они обсудили ряд важных тем, включая украинский конфликт. Орбан отметил, что сейчас идут «самые опасные недели» украинского конфликта.
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