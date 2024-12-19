19 декабря 2024

Уголовное дело завели после лжеминирования главы комитета Госдумы по обороне

Возбуждено дело по факту «лжеминирования» автомобиля Картаполова
© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о теракте
Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о теракте Фото:

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о теракте, связанного с «минированием» автомобиля председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ „Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“, — сказал собеседник агентства.

Во вторник представитель экстренных служб Москвы сообщил РИА Новости, что правоохранители и оперативные службы проверяли информацию об угрозе взрыва на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал РИА Новости, что ему поступала информация о предполагаемом минировании его автомобиля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве неизвестный сообщил о бомбе на машине председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

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Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о теракте, связанного с «минированием» автомобиля председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ „Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“, — сказал собеседник агентства. Во вторник представитель экстренных служб Москвы сообщил РИА Новости, что правоохранители и оперативные службы проверяли информацию об угрозе взрыва на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал РИА Новости, что ему поступала информация о предполагаемом минировании его автомобиля. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве неизвестный сообщил о бомбе на машине председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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