Уголовное дело завели после лжеминирования главы комитета Госдумы по обороне

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о теракте, связанного с «минированием» автомобиля председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ „Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“, — сказал собеседник агентства.
Во вторник представитель экстренных служб Москвы сообщил РИА Новости, что правоохранители и оперативные службы проверяли информацию об угрозе взрыва на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал РИА Новости, что ему поступала информация о предполагаемом минировании его автомобиля.
Ранее URA.RU сообщало, что в Москве неизвестный сообщил о бомбе на машине председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
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