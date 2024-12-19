19 декабря 2024

Дети и родители отравились едой в больнице Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер передала в детскую больницу наборы для экспресс-тестирования на выявление антигена коронавируса. Челябинск , ребенок, больной, врач, травматология, детская больница, доктора, пациент, каталка больничная, экстренное отделение
Пациентам стало плохо после ужина (архивное фото) Фото:

В екатеринбургской детской больнице №11 вечером 19 декабря несколько человек, в том числе юные пациенты и родители, отравились после ужина. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе свердловского минздрава.

«По состоянию на 09:00 есть рост случаев отравления. Данные сейчас проверяются и уточняются», — передает ведомство слова главврача больницы.

У пострадавших поднялась температура, а некоторых тошнило. Точное количество отравившихся на данный момент неизвестно.

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В екатеринбургской детской больнице №11 вечером 19 декабря несколько человек, в том числе юные пациенты и родители, отравились после ужина. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе свердловского минздрава. «По состоянию на 09:00 есть рост случаев отравления. Данные сейчас проверяются и уточняются», — передает ведомство слова главврача больницы. У пострадавших поднялась температура, а некоторых тошнило. Точное количество отравившихся на данный момент неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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