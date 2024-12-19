Происшествия Дети и родители отравились едой в больнице Екатеринбурга 20 декабря 2024 в 10:34 Размер текста - 17 + Пациентам стало плохо после ужина (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В екатеринбургской детской больнице №11 вечером 19 декабря несколько человек, в том числе юные пациенты и родители, отравились после ужина. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе свердловского минздрава. «По состоянию на 09:00 есть рост случаев отравления. Данные сейчас проверяются и уточняются», — передает ведомство слова главврача больницы. У пострадавших поднялась температура, а некоторых тошнило. Точное количество отравившихся на данный момент неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В екатеринбургской детской больнице №11 вечером 19 декабря несколько человек, в том числе юные пациенты и родители, отравились после ужина. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе свердловского минздрава. «По состоянию на 09:00 есть рост случаев отравления. Данные сейчас проверяются и уточняются», — передает ведомство слова главврача больницы. У пострадавших поднялась температура, а некоторых тошнило. Точное количество отравившихся на данный момент неизвестно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям