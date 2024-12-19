Дети и родители отравились едой в больнице Екатеринбурга

Пациентам стало плохо после ужина (архивное фото)
В екатеринбургской детской больнице №11 вечером 19 декабря несколько человек, в том числе юные пациенты и родители, отравились после ужина. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе свердловского минздрава.
«По состоянию на 09:00 есть рост случаев отравления. Данные сейчас проверяются и уточняются», — передает ведомство слова главврача больницы.
У пострадавших поднялась температура, а некоторых тошнило. Точное количество отравившихся на данный момент неизвестно.
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