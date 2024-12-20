Россия увеличила объем вложений в госдолг США

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С весны 2018 года Россия существенно снизила инвестиции в госдолг США
С весны 2018 года Россия существенно снизила инвестиции в госдолг США Фото:

В октябре 2024 года Россия увеличила свои вложения в американский госдолг. Теперь их объем составляет 28 млн долларов, согласно данным Минфина США.

«Россия в октябре 2024 года увеличила объем вложений в американские государственные облигации до 28 млн долларов», — передает содержание документов американского Минфина ТАСС. Отмечается, что из этой суммы 24 млн долларов были инвестированы в долгосрочные облигации и четыре миллиона — в краткосрочные.

В сентябре объем российских вложений составлял 25 миллионов долларов, а в августе — 24 миллиона. С весны 2018 года Россия существенно сократила свои инвестиции в госдолг США, снизив их с 96 млрд долларов до 48,7 млрд. На данный момент крупнейшим держателем американских государственных бумаг остается Япония с вложениями около 1,1 трлн долларов.

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В октябре 2024 года Россия увеличила свои вложения в американский госдолг. Теперь их объем составляет 28 млн долларов, согласно данным Минфина США. «Россия в октябре 2024 года увеличила объем вложений в американские государственные облигации до 28 млн долларов», — передает содержание документов американского Минфина ТАСС. Отмечается, что из этой суммы 24 млн долларов были инвестированы в долгосрочные облигации и четыре миллиона — в краткосрочные. В сентябре объем российских вложений составлял 25 миллионов долларов, а в августе — 24 миллиона. С весны 2018 года Россия существенно сократила свои инвестиции в госдолг США, снизив их с 96 млрд долларов до 48,7 млрд. На данный момент крупнейшим держателем американских государственных бумаг остается Япония с вложениями около 1,1 трлн долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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