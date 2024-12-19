Пермяки не могут вылететь в Египет

Ждать вылета еще долго
В аэропорту Перми пассажиры уже более семи часов ожидают вылета Египет. Самолет в Шарм-эль-Шейх должен был подняться в воздух в 3:50. Судя по данным табло воздушной гавани, вылет состоится после полудня.
«Рейс „Пермь — Шарм-Эль-Шейх“. По расписанию: 03:50, расчетное время: 12:35», — указано на онлайн-табло аэропорта.
Порталу «Вкурсе.ру» в аэропорту пояснили, что задержка связана с поздним прибытием самолета из Египта в Пермь. Рейс выполняет компания AlMasria Airlines.
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