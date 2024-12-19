19 декабря 2024

Пермяки не могут вылететь в Египет

© Служба новостей «URA.RU»
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Ждать вылета еще долго
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В аэропорту Перми пассажиры уже более семи часов ожидают вылета Египет. Самолет в Шарм-эль-Шейх должен был подняться в воздух в 3:50. Судя по данным табло воздушной гавани, вылет состоится после полудня.

«Рейс „Пермь — Шарм-Эль-Шейх“. По расписанию: 03:50, расчетное время: 12:35», — указано на онлайн-табло аэропорта.

Порталу «Вкурсе.ру» в аэропорту пояснили, что задержка связана с поздним прибытием самолета из Египта в Пермь. Рейс выполняет компания AlMasria Airlines.

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В аэропорту Перми пассажиры уже более семи часов ожидают вылета Египет. Самолет в Шарм-эль-Шейх должен был подняться в воздух в 3:50. Судя по данным табло воздушной гавани, вылет состоится после полудня. «Рейс „Пермь — Шарм-Эль-Шейх“. По расписанию: 03:50, расчетное время: 12:35», — указано на онлайн-табло аэропорта. Порталу «Вкурсе.ру» в аэропорту пояснили, что задержка связана с поздним прибытием самолета из Египта в Пермь. Рейс выполняет компания AlMasria Airlines.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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