19 декабря 2024

Пермский наркодиспансер отобрал шорт-лист имен для белки-талисмана

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Белочка - маскот пермского наркодиспансера
Белочка - маскот пермского наркодиспансера Фото:

Пермский краевой наркодиспансер объявил о финале конкурса по выбору имени для талисмана учреждения. Маскотом ранее выбрали бельчонка, имя которому предложили придумать пермякам. В итоге в шорт-лист вышли четыре имени.

«На наш призыв придумать имя для маскота откликнулось очень много людей. Предлагаем выбрать имя для маскота Пермского краевого наркологического диспансера из четырех вариантов: Панацея, Алтея, Здравушка или Вита», — говорится на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс по выбору имени для белки-талисмана диспансер объявил в начале декабря. Набор финальных вариантов в больнице объяснили так: «Бельчонок будет учить людей вести здоровый образ жизни, поэтому мы выбрали имена, которые в первую очередь связаны со здоровьем и исцелением».

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Пермский краевой наркодиспансер объявил о финале конкурса по выбору имени для талисмана учреждения. Маскотом ранее выбрали бельчонка, имя которому предложили придумать пермякам. В итоге в шорт-лист вышли четыре имени. «На наш призыв придумать имя для маскота откликнулось очень много людей. Предлагаем выбрать имя для маскота Пермского краевого наркологического диспансера из четырех вариантов: Панацея, Алтея, Здравушка или Вита», — говорится на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Конкурс по выбору имени для белки-талисмана диспансер объявил в начале декабря. Набор финальных вариантов в больнице объяснили так: «Бельчонок будет учить людей вести здоровый образ жизни, поэтому мы выбрали имена, которые в первую очередь связаны со здоровьем и исцелением».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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