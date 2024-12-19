Пермский наркодиспансер отобрал шорт-лист имен для белки-талисмана

Пермский краевой наркодиспансер объявил о финале конкурса по выбору имени для талисмана учреждения. Маскотом ранее выбрали бельчонка, имя которому предложили придумать пермякам. В итоге в шорт-лист вышли четыре имени.
«На наш призыв придумать имя для маскота откликнулось очень много людей. Предлагаем выбрать имя для маскота Пермского краевого наркологического диспансера из четырех вариантов: Панацея, Алтея, Здравушка или Вита», — говорится на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Конкурс по выбору имени для белки-талисмана диспансер объявил в начале декабря. Набор финальных вариантов в больнице объяснили так: «Бельчонок будет учить людей вести здоровый образ жизни, поэтому мы выбрали имена, которые в первую очередь связаны со здоровьем и исцелением».
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