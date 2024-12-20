В Кремле оценили риски для экономики от новых санкций G7

Введение странами G7 новых экономических санкций в отношении России, направленных на ограничение ее нефтяного сектора, обернется против них же, ведь санкции создадут определенные риски для международного энергетического рынка. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Во-первых, будут определенные риски для международного энергетического рынка, это неизбежно произойдет. Ударит по тем странам, которые принимают такие решения. Нам известно о тех рассуждениях, каждый раз такие действия приводят к нашему противодействию», — заявил Песков журналистам, передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия примет меры для минимизации негативных последствий от новых санкций, стремясь защитить интересы своих энергетических компаний.
Ранее страны G7 ввели новые санкции в отношении России. Как сообщает Bloomberg, было принято решение о снижении ценового потолка на российскую нефть до 60 долларов за баррель.
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