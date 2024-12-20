Директора Тюменского драмтеатра оставили под следствием

Директору Тюменского драматического театра (Тюмень, Тюменская область) Сергею Осинцеву продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 21 февраля 2025 года. Об этом URA.RU рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. В июле 2024 года Осинцев был задержан силовиками по подозрению в мошенничестве.
«Срок запрета определенных действий продлен Сергею Осинцеву до 21 февраля 2025 года. Аналогичная мера пресечения продлена для Александра Чурсина до 22 февраля 2025 года», — пояснили URA.RU в пресс-службе судов.
Директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин были задержаны силовиками летом 2024 года по подозрению в мошенничестве. Сначала суд отправил их под домашний арест, но спустя несколько месяцев пресечения сменили на запрет определенных действий. Следствие предполагает, что с помощью мошеннических схем Осинцев и Чурсин похитили у Тюменского концертно — театрального объединения не менее 14 миллионов рублей.
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