В смертельной аварии под Казанью погиб шеф-повар с Урала

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Клинический институт мозга. Березовский, клиника, больница, реанимация, клинический институт мозга
Мужчина два дня лежал в реанимации (архивное фото) Фото:

Уральский шеф-повар Максим Мельников 19 декабря погиб в реанимации после страшной аварии под Казанью. Его супруге, которая была вместе с ним, сейчас оказывают помощь медики. Об этом рассказал близкий друг погибшего.

«Вчера, 19 декабря, у него сердце не выдержало», — передает E1.ru слова собеседника. Мужчина лежал в реанимации под искусственной вентиляцией легких с 17 декабря.

Мельников родился в Челябинске. Он был шеф-поваром сети заведений быстрого питания «Das колбаs», рестораны которой были и в Екатеринбурге. Последнее время мужчина готовил в «Газпроме», уезжая вахтами на север. Помимо жены, у него осталась дочь.

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Уральский шеф-повар Максим Мельников 19 декабря погиб в реанимации после страшной аварии под Казанью. Его супруге, которая была вместе с ним, сейчас оказывают помощь медики. Об этом рассказал близкий друг погибшего. «Вчера, 19 декабря, у него сердце не выдержало», — передает E1.ru слова собеседника. Мужчина лежал в реанимации под искусственной вентиляцией легких с 17 декабря. Мельников родился в Челябинске. Он был шеф-поваром сети заведений быстрого питания «Das колбаs», рестораны которой были и в Екатеринбурге. Последнее время мужчина готовил в «Газпроме», уезжая вахтами на север. Помимо жены, у него осталась дочь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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