В смертельной аварии под Казанью погиб шеф-повар с Урала

20 декабря 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Мужчина два дня лежал в реанимации (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский шеф-повар Максим Мельников 19 декабря погиб в реанимации после страшной аварии под Казанью. Его супруге, которая была вместе с ним, сейчас оказывают помощь медики. Об этом рассказал близкий друг погибшего. «Вчера, 19 декабря, у него сердце не выдержало», — передает E1.ru слова собеседника. Мужчина лежал в реанимации под искусственной вентиляцией легких с 17 декабря. Мельников родился в Челябинске. Он был шеф-поваром сети заведений быстрого питания «Das колбаs», рестораны которой были и в Екатеринбурге. Последнее время мужчина готовил в «Газпроме», уезжая вахтами на север. Помимо жены, у него осталась дочь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский шеф-повар Максим Мельников 19 декабря погиб в реанимации после страшной аварии под Казанью. Его супруге, которая была вместе с ним, сейчас оказывают помощь медики. Об этом рассказал близкий друг погибшего. «Вчера, 19 декабря, у него сердце не выдержало», — передает E1.ru слова собеседника. Мужчина лежал в реанимации под искусственной вентиляцией легких с 17 декабря. Мельников родился в Челябинске. Он был шеф-поваром сети заведений быстрого питания «Das колбаs», рестораны которой были и в Екатеринбурге. Последнее время мужчина готовил в «Газпроме», уезжая вахтами на север. Помимо жены, у него осталась дочь.