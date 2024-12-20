В смертельной аварии под Казанью погиб шеф-повар с Урала

Уральский шеф-повар Максим Мельников 19 декабря погиб в реанимации после страшной аварии под Казанью. Его супруге, которая была вместе с ним, сейчас оказывают помощь медики. Об этом рассказал близкий друг погибшего.
«Вчера, 19 декабря, у него сердце не выдержало», — передает E1.ru слова собеседника. Мужчина лежал в реанимации под искусственной вентиляцией легких с 17 декабря.
Мельников родился в Челябинске. Он был шеф-поваром сети заведений быстрого питания «Das колбаs», рестораны которой были и в Екатеринбурге. Последнее время мужчина готовил в «Газпроме», уезжая вахтами на север. Помимо жены, у него осталась дочь.
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