В Перми возбуждено уголовное дело из-за сговора «скорой» и ритуальной конторы

Сотрудники Пермской станции скорой медицинской помощи несколько лет передавали ритуальному агентству информацию об умерших, сообщают в Следственном комитете. На станции провели обыски, а в отношении одного из сотрудников возбудили уголовное дело.
«На протяжении нескольких лет сотрудники ГБУЗ ПК „Пермская станция скорой медицинской помощи“ незаконно передавали за вознаграждение одному из ритуальных агентств Перми сведения об умерших и их близких родственниках, что позволяло сотрудникам ритуального агентства в числе первых приезжать по адресу, где умер человек, а также оказывать давление на его близких родственников, предлагая заключить договор именно с их агентством», — говорится в сообщении СУ СКР по Пермскому краю в Telegram. Обыски прошли на станции скорой помощи, в офисе ритуального агентства, а также дома у подозреваемых.
Уголовное дело возбуждено в отношении одного сотрудника скорой помощи. Оно расследуется по ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения).
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