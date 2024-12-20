Роспотребнадзор объяснил, как пермякам выбрать аниматора на Новый год

Роспотребнадзор: договор с аниматором на Новый год убережет от рисков
© Служба новостей «URA.RU»
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Услуга, предоставленная аниматором, должна быть оказана качественно
Услуга, предоставленная аниматором, должна быть оказана качественно Фото:

Пермякам при заказе аниматора на Новый год стоит заключать с ним договор. Составить его можно в простой письменной форме, пояснило на своем сайте пермское управление Роспотребнадзора. Перед тем, как сделать заказать, стоит внимательно изучить рынок услуг аниматоров. В надзорном органе отмечают, что договор позволит вернуть потраченные на аниматора денежные средства в случае, если услуга была оказана некачественно.

«Следует почитать отзывы на форумах в Сети, спросить совета у друзей и знакомых, посмотреть видео агентства с подобных мероприятий, а также ознакомиться с ценовой политикой и программами агентств в офисах организаций. Если выбор сделан, стоит заключить с лицом, предоставляющим услуги аниматоров, договор с соблюдением простой письменной формы», — указывают в управлении Роспотребнадзора по Прикамью.

В договоре необходимо отразить следующие условия:

  • дату, время и место выступления (это может быть квартира, садик/школа, или другое место);
  • вид, объем и продолжительность оказываемых услуг (желательно в приложении к договору утвердить сценарий/программу выступления);
  • данные (ФИО) конкретного лица, которое будет оказывать услугу;
  • стоимость и порядок оплаты услуг;
  • другие, предусмотренные действующим законодательством РФ условия (дата и место заключения договора, наименование и реквизиты сторон и др.).

Исполнитель обязан оказать услугу, качество которой соответствует договору. Это предусмотрено статьей 4 Закона о защите прав потребителей, указывают в надзорном органе.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть билет, купленный на новогоднюю елку, какие продукты к Новому году можно купить заранее и о том, как выбрать новогоднюю елку.

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Пермякам при заказе аниматора на Новый год стоит заключать с ним договор. Составить его можно в простой письменной форме, пояснило на своем сайте пермское управление Роспотребнадзора. Перед тем, как сделать заказать, стоит внимательно изучить рынок услуг аниматоров. В надзорном органе отмечают, что договор позволит вернуть потраченные на аниматора денежные средства в случае, если услуга была оказана некачественно. «Следует почитать отзывы на форумах в Сети, спросить совета у друзей и знакомых, посмотреть видео агентства с подобных мероприятий, а также ознакомиться с ценовой политикой и программами агентств в офисах организаций. Если выбор сделан, стоит заключить с лицом, предоставляющим услуги аниматоров, договор с соблюдением простой письменной формы», — указывают в управлении Роспотребнадзора по Прикамью. В договоре необходимо отразить следующие условия: Исполнитель обязан оказать услугу, качество которой соответствует договору. Это предусмотрено статьей 4 Закона о защите прав потребителей, указывают в надзорном органе. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть билет, купленный на новогоднюю елку, какие продукты к Новому году можно купить заранее и о том, как выбрать новогоднюю елку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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