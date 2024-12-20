Роспотребнадзор объяснил, как пермякам выбрать аниматора на Новый год

Пермякам при заказе аниматора на Новый год стоит заключать с ним договор. Составить его можно в простой письменной форме, пояснило на своем сайте пермское управление Роспотребнадзора. Перед тем, как сделать заказать, стоит внимательно изучить рынок услуг аниматоров. В надзорном органе отмечают, что договор позволит вернуть потраченные на аниматора денежные средства в случае, если услуга была оказана некачественно.
«Следует почитать отзывы на форумах в Сети, спросить совета у друзей и знакомых, посмотреть видео агентства с подобных мероприятий, а также ознакомиться с ценовой политикой и программами агентств в офисах организаций. Если выбор сделан, стоит заключить с лицом, предоставляющим услуги аниматоров, договор с соблюдением простой письменной формы», — указывают в управлении Роспотребнадзора по Прикамью.
В договоре необходимо отразить следующие условия:
- дату, время и место выступления (это может быть квартира, садик/школа, или другое место);
- вид, объем и продолжительность оказываемых услуг (желательно в приложении к договору утвердить сценарий/программу выступления);
- данные (ФИО) конкретного лица, которое будет оказывать услугу;
- стоимость и порядок оплаты услуг;
- другие, предусмотренные действующим законодательством РФ условия (дата и место заключения договора, наименование и реквизиты сторон и др.).
Исполнитель обязан оказать услугу, качество которой соответствует договору. Это предусмотрено статьей 4 Закона о защите прав потребителей, указывают в надзорном органе.
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