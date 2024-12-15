Пермякам рассказали, как вернуть билет, купленный на новогоднюю елку

Пермяки, купившие билет на новогоднюю елку, могут сдать его за 10 дней до мероприятия и получить 100% возврат денег. Об этом накануне праздника рассказало региональное управлении Роспотребнадзора, опубликовавшее на своем сайте рекомендации по возврату билетов.
«Если заявление подано за 10 дней до проведения мероприятия или ранее — возврат осуществляется в размере 100% стоимости билета. Если заявление подано менее чем за 10 дней, но не позднее чем за пять дней до дня проведения мероприятия — возврат осуществляется в размере не менее 50% стоимости. если заявление подано менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия — возврат осуществляется в размере не менее 30% стоимости», — говорится на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре добавляют, что организатор вправе отказаться возвращать денежные средства, если заявление подано менее чем за три дня до мероприятия. Срок рассмотрения заявки и возврата денег не должен превышать 10 дней.
Ранее в Роспотребнадзоре по Пермскому краю рассказали, как выбрать живую новогоднюю елку. Ее лучше искать на елочных базарах, а чтобы простояла дольше — после покупки следует некоторое время подержать в подъезде, чтобы избежать перепада температур.
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