Из Пермского края в Китай березового леса стали вывозить в три раза больше

Пермский лес активно вывозят в Китай
Экспорт из Пермского края лесопродукции из березы в Китай увеличился в 2024 году в три раза по сравнению с прошлым годом. Всего из региона вывезли 7,97 тысячи кубометров древесины, сообщает Россельхознадзор.
«С 1 января по 17 декабря из Перского края вывезено 7,97 тыс. кубометров пиломатериалов и круглой древесины из березы в Китай. Это больше в 3,2 раза аналогичного периода 2023 года (2,45 тыс. кубометров)», — сообщается на сайте регионального Управления Россельхознадзора.
Одна из последних партий отправлена 13 декабря. Из Юрлинского округа в Китай увезли тысячу кубометров леса.
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