Из Пермского края в Китай березового леса стали вывозить в три раза больше

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Пермский лес активно вывозят в Китай
Пермский лес активно вывозят в Китай Фото:

Экспорт из Пермского края лесопродукции из березы в Китай увеличился в 2024 году в три раза по сравнению с прошлым годом. Всего из региона вывезли 7,97 тысячи кубометров древесины, сообщает Россельхознадзор.

«С 1 января по 17 декабря из Перского края вывезено 7,97 тыс. кубометров пиломатериалов и круглой древесины из березы в Китай. Это больше в 3,2 раза аналогичного периода 2023 года (2,45 тыс. кубометров)», — сообщается на сайте регионального Управления Россельхознадзора.

Одна из последних партий отправлена 13 декабря. Из Юрлинского округа в Китай увезли тысячу кубометров леса.

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Экспорт из Пермского края лесопродукции из березы в Китай увеличился в 2024 году в три раза по сравнению с прошлым годом. Всего из региона вывезли 7,97 тысячи кубометров древесины, сообщает Россельхознадзор. «С 1 января по 17 декабря из Перского края вывезено 7,97 тыс. кубометров пиломатериалов и круглой древесины из березы в Китай. Это больше в 3,2 раза аналогичного периода 2023 года (2,45 тыс. кубометров)», — сообщается на сайте регионального Управления Россельхознадзора. Одна из последних партий отправлена 13 декабря. Из Юрлинского округа в Китай увезли тысячу кубометров леса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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