Мама обвиненного в убийстве Елизаветы Овчинниковой — многодетной матери из Нижнего Тагила — Алексея Малышенко против, чтобы его отправили под домашний арест. Она переживает, что в таком случае он может совершить суицид. Об этом стало известно в Дзержинском райсуде, где решается вопрос о мере пресечения, передает корреспондент URA.RU.
«Мама по состоянию здоровья не смогла прийти в суд. Она сказала, что не хочет, чтобы его отправили под домашний арест, потому что боится, что он может что-то сделать с собой», — заявил следователь. Малышенко возразил: «Она не могла такое сказать!».
Сам Алексей заявил, что скрываться не намерен. И попросил отправить его домой. «Я бы уже скрылся, если бы хотел. Оказывать давления на свидетелей и совершать преступления не буду», — защищался он.
Вину в убийстве Овчинниковой он признал в полном объеме. По словам следователя, ее смерть наступила от травмы сердца в результате ножевого ранения. Кроме того, Елизавета первой ударила парня ножом, сказал его адвокат.
«Отношения между Алексеем и Елизаветой были сложные. Он ее часто избивал», — зачитала показания детей судья. Алексей не записан отцом его общей дочери с Елизаветой, сказал он.
Убийство произошло в ночь на 19 декабря в двухэтажке в поселке Соколе. По версии силовиков, Алексей начал ссору после того, как Елизавета попросила его убавить громкость на телевизоре. В порыве ярости он схватился за нож и ударил ее. После этого его задержали силовики. У пары одна совместная дочь. Остальных детей Лиза родила от бывшего мужа Ивана. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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