Центробанк РФ утвердил ключевую ставку в 21%

Целесообразность дальнейшего повышения ставки будет обсуждаться на ближайшем заседании
Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ. Отмечается, что целесообразность повышения ставки будет обсуждаться на ближайшем заседании.
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