Центробанк РФ утвердил ключевую ставку в 21%

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Целесообразность дальнейшего повышения ставки будет обсуждаться на ближайшем заседании
Целесообразность дальнейшего повышения ставки будет обсуждаться на ближайшем заседании Фото:

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ. Отмечается, что целесообразность повышения ставки будет обсуждаться на ближайшем заседании. 

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Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. «Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ. Отмечается, что целесообразность повышения ставки будет обсуждаться на ближайшем заседании. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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