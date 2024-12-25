25 декабря 2024

Курганские силовики вторглись на агрокомплекс в поисках мигрантов и оружия

Курганская полиция в масках заявилась на агрофирму и получила вызов в суд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция вторглась на агропредприятие в поисках оружия
Полиция вторглась на агропредприятие в поисках оружия Фото:

Курганский агрокомплекс «Мартыновский» подал в суд на управление МВД области. Поводом стал неожиданный визит на предприятие сотрудников полиции в силовом сопровождении спецназа. Аграрии потребовали признать действия полиции незаконными. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«В августе полиция устроила оперативно-розыскное мероприятие и внеплановую проверку на агрокомплексе „Мартыновский“. Силовики проникли на предприятие без фитосанитарной обработки», — рассказали источники. Полицейские с силовой поддержкой якобы под видом поиска оружия устроили внеплановую проверку мигрантов, не реагируя на претензии представителей компании.

Информация подтвердилась судебными материалами. Представители агрокомплекса вызвали силовиков в суд, требуя признать незаконными действия полицейских при проведении проверки. Бизнесмены просили предоставить документы, на основании которых проводилась проверка, и каковы ее результаты.

Представители агрофирмы утверждали, что полиция не нашла нарушений на предприятии, а также не представила обоснований для проведения проверки миграционного законодательства. Частью жалоб был обход теплиц без фитосанитарных костюмов и санитарной обработки обуви — люди в масках проникли за ограждения без согласования со службой охраны. Также они напоминали о моратории на проверки.

Суд первой инстанции прекратил производство. Основанием было указано право ведомства войти на территорию объекта при имеющемся постановлении о поиске незаконно хранящегося оружия. Также было заявлено, что данный случай следует рассматривать в уголовной инстанции.

Коммерсанты добились отмены решения в апелляции. Областной суд отметил, что проверка проводилась не в рамках досудебного расследования или возбужденного уголовного дела. Приказ отдал один из замначальника УМВД, никаких уголовно-процессуальных мер по итогам проверки проведено не было. Следовательно, законность проверки следует проверять в административном суде. Постановление Сафакулевского суда было признано незаконным. Дело будет пересматриваться.

Редакция обратилась к сторонам конфликта за разъяснением. Ответы ожидаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский агрокомплекс «Мартыновский» подал в суд на управление МВД области. Поводом стал неожиданный визит на предприятие сотрудников полиции в силовом сопровождении спецназа. Аграрии потребовали признать действия полиции незаконными. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «В августе полиция устроила оперативно-розыскное мероприятие и внеплановую проверку на агрокомплексе „Мартыновский“. Силовики проникли на предприятие без фитосанитарной обработки», — рассказали источники. Полицейские с силовой поддержкой якобы под видом поиска оружия устроили внеплановую проверку мигрантов, не реагируя на претензии представителей компании. Информация подтвердилась судебными материалами. Представители агрокомплекса вызвали силовиков в суд, требуя признать незаконными действия полицейских при проведении проверки. Бизнесмены просили предоставить документы, на основании которых проводилась проверка, и каковы ее результаты. Представители агрофирмы утверждали, что полиция не нашла нарушений на предприятии, а также не представила обоснований для проведения проверки миграционного законодательства. Частью жалоб был обход теплиц без фитосанитарных костюмов и санитарной обработки обуви — люди в масках проникли за ограждения без согласования со службой охраны. Также они напоминали о моратории на проверки. Суд первой инстанции прекратил производство. Основанием было указано право ведомства войти на территорию объекта при имеющемся постановлении о поиске незаконно хранящегося оружия. Также было заявлено, что данный случай следует рассматривать в уголовной инстанции. Коммерсанты добились отмены решения в апелляции. Областной суд отметил, что проверка проводилась не в рамках досудебного расследования или возбужденного уголовного дела. Приказ отдал один из замначальника УМВД, никаких уголовно-процессуальных мер по итогам проверки проведено не было. Следовательно, законность проверки следует проверять в административном суде. Постановление Сафакулевского суда было признано незаконным. Дело будет пересматриваться. Редакция обратилась к сторонам конфликта за разъяснением. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...