Курганские силовики вторглись на агрокомплекс в поисках мигрантов и оружия

Курганский агрокомплекс «Мартыновский» подал в суд на управление МВД области. Поводом стал неожиданный визит на предприятие сотрудников полиции в силовом сопровождении спецназа. Аграрии потребовали признать действия полиции незаконными. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«В августе полиция устроила оперативно-розыскное мероприятие и внеплановую проверку на агрокомплексе „Мартыновский“. Силовики проникли на предприятие без фитосанитарной обработки», — рассказали источники. Полицейские с силовой поддержкой якобы под видом поиска оружия устроили внеплановую проверку мигрантов, не реагируя на претензии представителей компании.
Информация подтвердилась судебными материалами. Представители агрокомплекса вызвали силовиков в суд, требуя признать незаконными действия полицейских при проведении проверки. Бизнесмены просили предоставить документы, на основании которых проводилась проверка, и каковы ее результаты.
Представители агрофирмы утверждали, что полиция не нашла нарушений на предприятии, а также не представила обоснований для проведения проверки миграционного законодательства. Частью жалоб был обход теплиц без фитосанитарных костюмов и санитарной обработки обуви — люди в масках проникли за ограждения без согласования со службой охраны. Также они напоминали о моратории на проверки.
Суд первой инстанции прекратил производство. Основанием было указано право ведомства войти на территорию объекта при имеющемся постановлении о поиске незаконно хранящегося оружия. Также было заявлено, что данный случай следует рассматривать в уголовной инстанции.
Коммерсанты добились отмены решения в апелляции. Областной суд отметил, что проверка проводилась не в рамках досудебного расследования или возбужденного уголовного дела. Приказ отдал один из замначальника УМВД, никаких уголовно-процессуальных мер по итогам проверки проведено не было. Следовательно, законность проверки следует проверять в административном суде. Постановление Сафакулевского суда было признано незаконным. Дело будет пересматриваться.
Редакция обратилась к сторонам конфликта за разъяснением. Ответы ожидаются.
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