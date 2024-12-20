Набиуллина: Банк России снова рассмотрит повышение ключевой ставки

В феврале 2025 года Банк России снова рассмотрит возможность изменения ключевой ставки в зависимости от экономической ситуации в стране. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», — заявили Набиуллина на пресс-конференции, транслировавшейся на канале «Россия 24». Она отметила, что основной целью регулятора является обеспечение ценовой стабильности.
Центробанк провел 20 декабря заседание по ключевой ставке. Совет директоров принял решение оставить ставку на прежнем уровне — 21% годовых. Банк России также спрогнозировал снижение инфляции с 9,5% до 4% к 2026 году. Набиуллина уверена, что принятые Центральным банком решения уменьшат уровень инфляции в ближайшие кварталы.
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